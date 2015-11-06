Elektroşok tabancalı çete çökertildi

İstanbul’da Güngören, Eyüp ve Sultangazi’deki adreslere yapılan baskın sonucu, 38 olaya karışan ve şehrin değişik yerlerinde gasp suçlarıyla aranan çete çökertildi. Elektroşok tabanca, Kaleşnikof tüfek, kar maskesinin de ele geçirildiği baskın sonucu 9 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik yerlerinde gasp olaylarına karışan çeteyi deşifre etmek için çalışma başlattı. Cinayetten adam yaralamaya, gasptan hırsızlığa kadar 38 olay gerçekleştirdikleri belirtilen, elebaşılığını 13 suçtan aranan S.D’nin yaptığı 9 kişilik çete çökertildi. Çetenin sahip olduğu elektroşok tabanca, Kaleşnikof tüfek, 2 tabanca, kar maskeleri ele geçirildi.

Bugün sabah saatlerinde Özel Harekat ve polis helikopteri desteğinde Güngören, Eyüp ve Sultangazi’deki adreslere kapılar koçbaşları ile kırılarak girildi. Elebaşı S.D’nin de arasında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, elektroşok tabanca, Kaleşnikof tüfek, sinyal kesici cihaz, 1’i Glock 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, çalıntı otomobil, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen para, çok sayıda mermi, kar maskeleri, deri eldivenler ele geçti. Çetenin değişik tarihlerde cinayet, silahlı yaralama, kuyumcu soygunu, işyeri gaspı, yaya gaspı, hırsızlık olaylarının da arasında bulunduğu 28 suç olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Çete elebaşı S.D’nin, cinayet ve15 farklı suçtan arandığı belirtildi. Şüphelilerin Gasp Büro Amirliği’nde sorguya alındıkları, sorgularının ardından savcılığa sevk edilecekleri belirtildi.