"Elektronik uyuşturucu" benzetmesinin ardından Çin'de sanal oyun devlerinin hisseleri düştü

Çin’de devlet medyasına bağlı gazetenin çevrimiçi oyunları “elektronik uyuşturucu” olarak tabir eden raporunun ardından ülkenin en büyük iki çevrimiçi oyun şirketinin hisseleri düştü.

BBC’de yer alan habere göre, Çin’de devlete bağlı Economic Information Daily isimli gazetede yayımlanan bir makale, gençlerin çevrimiçi oyunlara bağımlı hale geldiğini ve bunun olumsuz bir etki yarattığını yazdı. Honor of Kings isimli bir oyuna işaret eden makale, öğrencilerin günde sekiz saat oyun oynadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini önerdi.

Makalenin üzerine Honor of Kings’in sahibi olan Tencent isimli oyun şirketi, çocukların oyuna erişimi ve oyunda geçirilen saatlerde düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Makalenin ardından Çin’in en büyük çevrimiçi oyun şirketleri Tencent ve NetEase’in hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

Makalenin Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan kaldırılmasının ardından hisseler düzelmeye başladı.