Elektronik tebligat dönemi geliyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek borç tebligatlarının bir süre sonra elektronik ortamda gönderileceğini açıkladı. Vergi mükellefine gönderilecek olan tebligat sms şeklinde vatandaşa bildirilecek. Tebligatı okuyan mükellef için 'okundu' bilgisi anında Maliye'nin sistemine düşecek.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılacak kanun değişikliğiyle Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) tebligatlarını mükelleflere artık elektronik ortamda göndereceğini bildirdi. Şimşek, "Bu sayede hız, etkinlik ve verimlilik artacak, tebligatların ulaşım sorunu ortadan kalkacak ve sadece bu iş için harcadığımız yıllık yaklaşık 100 milyon lira devletin cebinde kalacak" dedi. Maliye Bakanlığı, GİB'in tüm birimlerinden mükelleflere yönelik yapılacak bildirimlerin ve tebligatların elektronik yolla hızlı ve etkin yapılmasına olanak verecek e-Tebligat uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Her mükellefin bir hesabı olacak

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şimşek, tebligatların şu anda GİB'in merkez birimleri veya vergi dairelerinden çok sayıda memur ve posta yolu ile yapıldığını ifade etti. Bunun da hem ilgili memurlar üzerinde ciddi bir iş yükü oluşturduğuna hem de hız ve etkinliği düşürdüğüne dikkati çeken Şimşek, artık bu sistemden vazgeçtiklerini söyledi. Yapılacak kanun değişikliğiyle tebligatlarda elektronik sisteme geçileceği bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti: "Gelir İdaresi Başkanlığımız, tebligatlarını mükelleflere artık elektronik ortamda gönderecek.

Devlet anında bilecek

Şu anda kullandığımız internet vergi dairesi içinde her mükellefin bir hesabı olacak ve tebligatlar, bu sistem üzerinden ulaştırılacak. Buraya bir tebligat yapıldığında, mükellefin sisteme kayıtlı cep telefonuna ve e-mail adresine de bir bildirim gidecek. Mükelleflerimiz böylece, sistem üzerinden kendilerine bir tebligat geldiğinden haberdar olacak. Mükelleflerimiz, tebligata baktığı zaman GİB'in bundan otomatik haberi olacak ve böylece tebligatın kişiye iletildiğinden emin olunacak. Ayrıca, mükellef buraya baksın veya bakmasın, belirli bir gün sonra tebligat yapılmış sayılacak."

İspat yükümlülüğü kolaylaşacak

e-Tebligat uygulaması ile gönderimlerle ilgili her aşamanın kayıt altına alınacağını da anlatan Şimşek, bu sayede GİB ve mükellef açısından ispat yükümlüğünün de kolaylaşacağını söyledi. Şimşek, böylece maliyetlerin de ciddi oranda düşeceğini vurgulayarak, "Bu sayede hız, etkinlik ve verimlilik artacak, tebligatların ulaşım sorunu ortadan kalkacak ve sadece bu iş için harcadığımız yıllık yaklaşık 100 milyon lira devletin cebinde kalacak" diye konuştu.