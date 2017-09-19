Elektronik sigara partisine baskın; 800 kişiye ceza kesildi

İstanbul, Beyoğlu'nda Türkiye'de satışı yasak olan 'elektronik sigara'nın içildiği bir partinin tanıtımını yapan kişiler polis tarafından takibe alındı. Meşalelerin yakılıp sınırsız elektronik sigara ikramının yapıldığı partiye başlamasının ardından baskın yapıldı. 3 organizatör gözaltına alınırken partiye katılan 800 kişiye ceza kesildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre KULLANIMI her geçen gün artan elektronik sigara bu kez bir polis baskınının konusu oldu.

Türkiye’de satışı yasak olan ve tıpkı sigara gibi kapalı alanlarda kullanımı yasaklanan “elektronik sigara” nın içildiği bir parti düzenlemek için sosyal medyada tanıtım yapan kişiler, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bir restoranın çatı katını kiralayan organizatörler, elektronik sigara tanıtımı amacıyla, katılımın ücretsiz olduğu, mankenlerin de katıldığı bir parti düzenlediklerini duyurdu. Tanıtım afişlerinde “Vape Party İstanbul - Türkiye’nin ilk elektronik sigara partisi, sınırsız likit deneyimi, modlar, atomizerler, ücretsiz” sloganları kullanıldı.

Meşalelerin yakılıp sınırsız ‘elektronik sigara’ ikramının yapıldığı parti, 17 Eylül gecesi hayata geçti. Polisin takibinde olan parti, başlamasından kısa süre sonra basıldı. Katılımcılar şaşkınlığa uğrarken, 3 organizatör gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet ve TCK 3/18 insan sağlığına zarar verme suçlarından adli işlem yapılacak. Partiye katılan 800 kişiye, 2013 yılında çıkarılan, 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” hükümleri çerçevesinde “kapalı alanda sigara içilmesi”yle ilgili para cezası uygulanacağı belirtildi.

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