T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elektronik sigara partisine baskın; 800 kişiye ceza kesildi

"Elektronik sigara tanıtımı amacıyla, katılımın ücretsiz olduğu parti düzenlendi"

19 Eylül 2017 08:34

İstanbul, Beyoğlu'nda Türkiye'de satışı yasak olan 'elektronik sigara'nın içildiği bir partinin tanıtımını yapan kişiler polis tarafından takibe alındı. Meşalelerin yakılıp sınırsız elektronik sigara ikramının yapıldığı partiye başlamasının ardından baskın yapıldı. 3 organizatör gözaltına alınırken partiye katılan 800 kişiye ceza kesildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre KULLANIMI her geçen gün artan elektronik sigara bu kez bir polis baskınının konusu oldu.

Türkiye’de satışı yasak olan ve tıpkı sigara gibi kapalı alanlarda kullanımı yasaklanan “elektronik sigara” nın içildiği bir parti düzenlemek için sosyal medyada tanıtım yapan kişiler, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bir restoranın çatı katını kiralayan organizatörler, elektronik sigara tanıtımı amacıyla, katılımın ücretsiz olduğu, mankenlerin de katıldığı bir parti düzenlediklerini duyurdu. Tanıtım afişlerinde “Vape Party İstanbul - Türkiye’nin ilk elektronik sigara partisi, sınırsız likit deneyimi, modlar, atomizerler, ücretsiz” sloganları kullanıldı.

Meşalelerin yakılıp sınırsız ‘elektronik sigara’ ikramının yapıldığı parti, 17 Eylül gecesi hayata geçti. Polisin takibinde olan parti, başlamasından kısa süre sonra basıldı. Katılımcılar şaşkınlığa uğrarken, 3 organizatör gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet ve TCK 3/18 insan sağlığına zarar verme suçlarından adli işlem yapılacak. Partiye katılan 800 kişiye, 2013 yılında çıkarılan, 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” hükümleri çerçevesinde “kapalı alanda sigara içilmesi”yle ilgili para cezası uygulanacağı belirtildi.

Haberin devamını okumak için tıklayın

ETİKETLER

elektronik sigarapartipolisparacezaso

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24