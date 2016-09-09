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Elektronik radar uygulaması sona erdi

Sistem Ordu’da sadece bir yılda yarım milyon ceza kesmişti

09 Eylül 2016 21:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamuoyunda tepki toplayan elektronik radar uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

Sadece Ordu'da bir yılda yarım milyon araca ceza kesen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne tepkiler çığ gibi artmış, sistemden pay almak isteyen belediyeler adeta sıraya girmişti. Bakanlık tepkileri dikkate alarak uygulamayı durdurdu.

18 Kasım 2015'ten ilk pilot il olarak seçilen Ordu'da hayata geçen TEDES, ardından Tekirdağ Çorlu, Uşak'ın Banaz, Çorum'un Osmancık ilçeleri ile Gaziantep, Kayseri, Edirne ve Bilecik'te kuruldu.

Amasya'ya kurulan ve 19 Eylül'de hizmete girecek olan TEDES, daha deneme aşamasında tepkilere neden oldu. Amasyalı sürücüler, deneme aşamasında 200 kişinin hata yaptığını tespit eden ancak bu sürücülere ceza kesilmeyen sisteme karşı çıktı.

 

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