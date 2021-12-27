Elektronik parça üreticisi Kaga, Türkiye'de yeni fabrika kuracak

Japonya merkezli elektronik parça üreticisi Kaga Electronics, yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Türkiye'ye taşıyacak.

Tedarik zinciri kesintileri ve deniz taşımacılığındaki zorluklar nedeniyle Asya'daki yüksek ölçekli elektronik üretimi pandemi döneminde büyük sıkıntıya girdi. Bazı şirketler üretim operasyonlarını Asya'dan uzaklaştırma planı yapıyor.

Kaga Electronics, Türkiye'de yeni bir fabrika kuracak. Japon yarıiletken şirketi baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan Türkiye'ye taşımayı planlıyor. Firmanın amacı Türkiye'nin stratejik konumundan yararlanarak Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen siparişleri artırmak.

Mevcut fabrika tam kapasite çalışıyor

Kaga Electronics'in Türkiye'de klima ve havalandırma sistemleri için bileşen üretimi yapan bir fabrikası var. Ancak Düzce'de faaliyet gösteren bu tesis tam kapasite çalışıyor ve genişleme imkanı yok. Bu nedenle şirket 2022 yılında baskılı devre kartları üretimine odaklanacak yeni bir tesis inşa edecek.

Türkiye'de kurulacak yeni fabrika önümüzdeki yıl devreye girecek ve mevcut tesisle birleştirilecek. Fabrikanın inşası için milyonlarca dolar tahsis edileceği ve yeni siparişler geldikçe üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılacağı belirtiliyor.

Kaga zaman içinde Türkiye'de otomotiv parçaları pazarına girmeyi de umuyor. Şirketin Türkiye operasyonlarından elde ettiği satış rakamı 8.7 milyon dolara ulaşmış durumda. Japon üretici bu miktarı üç veya dört yıl içinde üç katına çıkarmayı hedefliyor.