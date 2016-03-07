"'Elektronik ortamda tespit' uygulamasıyla sizinle ilgili bir paylaşıma dava açabileceksiniz"

Türkiye Noterler Birliği (TNB) Başkanı Yunus Tutar, noterlerin artık Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını takibe aldığını duyurdu. Tutar, “Sosyal medyada sizinle ilgili bir paylaşıma dava açacaksınız. Delil olarak “tespit tutanağı” gerekiyor. Ancak, notere gidene kadar yazan kişi bunu silebilir. Ekran görüntüsünü alsanız bile delil olarak kullanılamayabilir. “Elektronik ortamda tespit “ böyle durumlarda kullanılabilecek. Bu sistem yargı sürecinde denetime elverişli bir arşive olanak sağlıyor" dedi.

Hürriyet yazarı Vahap Munyan ile konuşan Yunus Tutar, Noterlik işlemlerinin tümünün “e-arşiv”e kaydedilebileceğini ve yasal sınırlar çerçevesinde paylaşılabileceğini kaydetti. Tutar, uygulamayı şöyle anlattı: "TNB’yi 7/24 hizmete açıyoruz. Artık TNB olarak sosyal medyada ya da internet sitelerinde gördüğünüz, okuduğunuz bir yayını, haberi kayıt altına almak istediğinizde bunu yapabileceksiniz. TNB portala girerek tespit edilmesini istediğiniz yeri online seçebileceksiniz."

Vahap Munyan'ın "Twitter noteri" başlığıyla yayımlanan (7 Mart 2016) başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Noterler artık Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını da takibe aldı.

Türkiye Noterler Birliği (TNB) Başkanı Yunus Tutar, “Sosyal medyada sizinle ilgili bir paylaşıma dava açacaksınız. Ancak, notere gidene kadar yazan kişi bunu silebilir. Ekran görüntüsü ise yeterli olmuyor. Başlattığımız ‘Elektronik ortamda tespit’ uygulaması böyle durumlarda kullanılabilecek” dedi.

TÜRKİYE Noterler Birliği (TNB) Başkanı Yunus Tutar, “Elektronik Ortamda Tespit” uygulamasını ekrana yansıtıp, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’ndaki değişiklikle söze başladı:

- Kanuna eklenen 198/A maddesi, 1 Mart 2016’da yürürlüğe girdi. Böylece noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına kapı açıldı. Bununla birlikte “Elektronik Ortamda Tespit” uygulamasını devreye aldık.

Noterlik işlemlerinin tümünün “e-arşiv”e kaydedilebileceğini ve yasal sınırlar çerçevesinde paylaşılabileceğini belirtti:

- TNB’yi 7/24 hizmete açıyoruz. Artık TNB olarak sosyal medyada ya da internet sitelerinde gördüğünüz, okuduğunuz bir yayını, haberi kayıt altına almak istediğinizde bunu yapabileceksiniz. TNB portala girerek tespit edilmesini istediğiniz yeri online seçebileceksiniz.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ve yazışmaların gündemde olduğunu anımsattı:

- Sosyal medyada sizinle ilgili bir paylaşıma dava açacaksınız. Delil olarak “tespit tutanağı” gerekiyor. Ancak, notere gidene kadar yazan kişi bunu silebilir. Ekran görüntüsünü alsanız bile delil olarak kullanılamayabilir. “Elektronik ortamda tespit “ böyle durumlarda kullanılabilecek. Bu sistem yargı sürecinde denetime elverişli bir arşive olanak sağlıyor.

TNB portalından noter randevusu alınabileceğine işaret etti:

- Noterlik kurumunun çağın gerektirdiği koşullara göre yeniden yapılanmasına dönük önemli adım atıldı. Vatandaşlarımız artık TNB web sitesi (www.tnb.org.tr/e-hizmetler) üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek noter randevusu alabilecek. Gerekli belgeleri notere gitmeden online göndererek işlemlerin ön hazırlığını yaptırabilecek.

Bazı işlemlerin notere gitmeden çözülebileceğini aktardı:

- Noterliklerde imza onayı yapılmadan gerçekleştirilen ihtarname, ihbarname, çeviri, örnek verme ve tespit gibi işlemler artık elektronik imza ile yapılabilecek. Elektronik ortamda hazırlanan noterlik belgesi ıslak imza yerine “e-imza” ile imzalanarak elektronik belge hazırlanabilecek. Noter belgesi elektronik ortamda da “e-belge” olarak geçerli olacak.

Dışişleri Bakanlığı ile entegrasyon sağladıklarına değindi:

- Konsolosluklarda yapılan noterlik işlemleri TNB bilgi sistemlerine kaydedilecek ve saklanacak. Yurt dışında yapılan bir vekaletnamenin geçerliliğinin doğrulanması, TNB bilgi sistemlerinden yapılabilecek.

Elektronik ortama geçişin vatandaşın noter yükünü azaltıp azaltmayacağını sorduk. Tutar, aracılık ettikleri vergi gelirlerini sıraladı:

- 2015’te Maliye’ye 666 milyon lira harç, 531.1 milyon lira damga, 611.2 milyon lira değerli kâğıt, 482.7 milyon lira tescil belge bedeli, 90.4 milyon lira trafik belge bedeli, 231.5 milyon lira da KDV bedeli aktardık. Toplam tahsilatımız 2.3 milyar lirayı buldu.

Bankalarda şubede yapılan işlemle internet ortamında gerçekleşen arasında ciddi fark var. Yani, aynı işlem internette daha ucuza gerçekleşiyor.

Noterler de, tümüyle online gerçekleşecek işlemlerin ücretini düşürüp, vatandaşı girdikleri elektronik ortama çekebilir değil mi?

Elektronik ortamda değerli kâğıt olur mu

TNB Başkanı Yunus Tutar’a sorduk:

- Elektronik ortamda “değerli kâğıt” uygulaması sürecek mi?

- Aslında “değerli kâğıt” uygulaması kalkabilir.

Maliye’nin “değerli kâğıt” gelirini anımsattı:

- 2015’te “değerli kâğıt” geliri 611.2 milyon lira oldu.

Önleyici yargıda etkin rol alalım

TNB Başkanı Yunus Tutar, Türkiye’de 1844 noterin faaliyette olduğunu belirtti:

- Yargı reformu çerçevesinde atılacak adımlarla Avrupa’daki gibi “önleyici yargı”da daha etkin rol almayı bekliyoruz. Noterlerin “çekişmesiz yargı işlemleri”ni üstlenmesi, yargı sisteminin iş yükünü azaltır.