-ELEKTRONİK MÜZİĞİN ÖNCÜSÜ ÖLDÜ PRINCETON (A.A) - 30.01.2011 - Amerikalı besteci Milton Babbitt, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi Hastanesinde 94 yaşında öldü. Princeton'dan meslektaşı besteci arkadaşı Paul Lansky, Babbitt'in öldüğünü Associated Press'e açıklarken ölüm nedenini belirtmedi. Princeton Üniversitesinin müzik bölümüne 1938'de giren 1984'de fakültenin fahri profesörü olan Babbitt, 20. yüzyıl müziğinin öncüsü olan, Viyana doğumlu besteci Arnold Schönberg'in (1874-1951) ''12'li nota sistemi'' üzerinde çalıştı. Einstein'ın üniversitesi Princeton'dan yapılan açıklamada, 12'li nota sistemini geliştirmesinden 46 yıl sonra 1992'de ancak ''12-ton tezi'' üzerine doktorasını 75 yaşında alabilen Babbitt için şu kayıt bulunuyor: ''Babbitt, Schönberg'den esinlenmiş modern müzik tezini açıkladığında üniversitede kimse onu anlamıyordu.'' Babbitt, 1952'de Harry Olsen ve Hebert Belar'la ilk ''elektronik synthesizer'' müzik aygıtının gelişimine öncülük etti.