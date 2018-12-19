Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı!

Elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanacak.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18'e çıkarıldı.

Karar, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Can Yayınları'ndan tepki

Konu hakkında ilk tepki Can Yayınları’ndan geldi. Yayının genel müdür Can Öz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Ekonominin ve ülkenin içine edip çareyi kitap okurunun cebinde aramak.

Yüzde 18 KDV yetmez rantçı müteahhitlerin kredi ihtiyacını doyurmaya. Yüzde 50 yapın hazır el atmışken, size bu yakışır.”