Elektronik kimliklere geçilecek tarih belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, elektronik kimliklerin 2017'de dağıtıma başlanacağını duyurdu. Kimliklerin tüm vatandaşlara verileceğini söyleyen Yıldırım, "Şu anda pilot uygulama yapılıyor" dedi.

65. hükümetin 100. günü toplantısında konuşan Başbakan, mahallelerde bekçi sistemine geçileceğini de belirtti. "Kalıcı korucu sistemini yaygınlaştırıyoruz" diyen Yıldırım, "Terörden zarar gören vatandaşlarımıza da destek oluyoruz. Bunun yanında yasadışı göçe de izin vermedik. Biz sözlerimizin arkasındayız, AB'nin de sözlerinin arkasında olmasını bekliyoruz. Darbe gecesi bile Sahil Güvenlik 2 bin kişinin hayatını kurtardı" diye konuştu.