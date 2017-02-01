'Elektronik kelepçe' uygulamasının önü açıldı

Berlin'de yaşanan terör saldırısının ardından Alman hükümeti güvenlik birimleri tarafından "tehlikeli" olarak derecelendirilen radikal İslamcılarla mücadele için yasalarda sertleştirmeye gidiyor.

Alman hükümeti çarşamba günü Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) çalışmalarını düzenleyen yasada "tehlikeli" olarak tanımlanan kişilere elektronik kelepçe takılmasına olanak sağlayacak şekilde düzenleme yapılmasına karar verdi.

"Tehlikeli" olarak nitelendirilen bu kişiler, güvenlik birimlerinin saldırı düzenleme potansiyeli gördükleri kişilerden oluşuyor.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Federal Adalet Bakanı Heiko Maas kısa süre önce Berlin'de konuyla ilgili görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, tehlikeli bulunan mülteciler için “gözaltı gerekçelerinin” yeniden düzenleneceğini kaydetmişlerdi. "Tehlikeli" olarak tanımlanan kişilere elektronik kelepçe takılmasına olanak sağlayacak düzenleme de planlanan değişiklikler arasında bulunuyordu.

Amri de ‘tehlikeli’ olarak sınıflandırılmıştı

Almanya'da emniyet ve istihbarat birimleri mülteci başvurusu kabul edilmeyen Berlin saldırısının faili Tunuslu Anis Amri'yi "saldırı düzenleyebilecek tehlikeli bir radikal" olarak sınıflandırmış ve Amri'nin sınır dışı edilmesine karar verilmişti. Ancak Amri Tunus makamlarından vatandaşı olduklarına dair belgeler gelmediği için sınır dışı edilememişti.

19 Aralık'ta Berlin'deki terör saldırısında 12 kişinin ölümüş, yakalşık 50 kişi de yaralanmıştı.

Yasa geçen yıl yargıya takılmıştı

Alman Anayasa Mahkemesi, geçen nisanda 2008 tarihli Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) terörle mücadele yasasının kısmen anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi, "BKA yasasında gizli gözetime olanak tanıyan düzenlemenin uygulamada orantısız bir şekilde vatandaşların temel haklarını ihlal ettiğine" hükmetmiş ve hükümete yasayı değiştirmesi için 2018 yılının haziran ayına kadar süre tanımıştı.

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dpa,BW/BÖ