Elektronik kelepçe ilk Adana ve Bursa'da uygulanacak

Kadına yönelik şiddete çözüm olarak sunulan 'elektronik kelepçe' ve 'panik butonu'nda sona gelindi. Aile ve Sosyal Politikalar ile İçişleri bakanlıkları, yönetmeliğe son şeklini verdi. Bu hafta Bakanlar Kurulu'na sunulması beklenen yönetmelik bayramdan sonra Adana ve Bursa'da uygulamaya geçecek.

Zaman gazetesinin haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kadına yönelik şiddet vakalarının önüne geçilmesi için bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda mağdur kadına koruma sistemi olarak 'panik butonu', şiddet uygulayan eşlere de elektronik kelepçe (e-kelepçe) takılması kararı alındı. Ancak, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'nla ilgili yönetmelik hazırlanmadığı için 'panik butonu' ve 'elektronik kelepçe'nin ihalesi ve uygulaması yapılamıyordu.

Merakla beklenen yönetmelik nihayet hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, mevcut uygulamaya son şeklini verdi. Bakan Fatma Şahin, Kadına Yönelik Şiddet Yasası başta olmak üzere, panik butonu ve e-kelepçenin bayramdan hemen sonra pilot bölge seçilen Bursa ve Adana'da deneneceğini söyledi.

Bakan Fatma Şahin, özellikle İngiltere, Almanya ve Amerika gibi ülkelerin söz konusu uygulamayı başarıyla hayata geçirdiğini belirterek ilgili bürokratların da çalışmayı yerinde görerek ülkemize uyarladığını vurguladı. Kadına şiddete yönelik, Amerika'nın elektronik kelepçe, diğer Avrupa ülkelerinin ise sinyalizasyonu bulunan kolye, telefon ve bilezik gibi aletleri kullandığını anlatan bakan, uygulamanın ülkemizde de rahatlıkla kullanılması için aramaların 'çağrı merkezi' sistemine entegre edileceğini kaydetti.

Bu konuda GSM şirketi Avea ile çağrıların 155 polis imdat hattına aktarılması için gerekli anlaşmaların yapıldığını kaydetti: "Vodafone'un çağrıların cep telefonu üzerinden yapılmasına ilişkin bir teklifi vardı. Turkcell'in de başka yöntemleri vardı. Ancak Avea'nın sisteminin polis 155 hattına entegrasyonu daha kolay. İl bazında da özellikle altyapısı kuvvetli ve göç alan iller üzerinde bu çalışma yapılacak. Bu kapsamda pilot uygulama bayramdan hemen sonra Bursa ve Adana'da denenecek. Uygulamanın tüm maliyetlerini ve alet alımlarını biz üstleneceğiz."

Bakan Şahin, ayrıca mevcut yasa ile ilgili yönetmeliğin iki bakanlık bürokratları tarafından hazırlandığını, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kuruluna sunulacağını açıkladı.

Şahin ayrıca Alo 183 Şiddet Hattı'nın yeniden yapılandırılacağını ifade etti. Bu konuda Turkcell ile anlaşmaya varıldığını kaydeden Bakan Şahin, bu merkezlerde çalışacak personelin özel bir eğitimden geçirileceğini söyledi. Edinilen bilgilere göre çağrı merkezleri Gaziantep'te açılacak. İhale süreci tamamlanan merkezde özel bir eğitimden geçirilecek toplam 120 kişi görev alacak.