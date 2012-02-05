Elektronik kelepçe bu ay takılacak





T24- Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hüküm giymiş suçluların takibinde kullanılan 'elektronik kelepçe'nin bu ay içerisinde Türkiye'de de hayata geçirilmesi planlanıyor.









Zaman'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak sistem, ilk olarak denetimli serbestlik kapsamında 2 yıl ve altında hapis cezasına çarptırılan hükümlülerde test amaçlı kullanılacak.



Elektronik kelepçeler, uygulamanın yapılacağı illerdeki denetimli serbestlik şube müdürlüklerine gönderilecek. Sistemi kullanacak personelin eğitimleri devam ederken elektronik kelepçe takılacak kişiler Ankara'dan takip edilecek.

