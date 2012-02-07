T24 LogoT24 Logo
Spor

Elektronik ''Gol Hakemi'' yarın deneniyor BUDAPEŞTE (A.A)

07 Şubat 2012 12:15

-Elektronik ''Gol Hakemi'' yarın deneniyor BUDAPEŞTE (A.A) - 07.02.2012 - Macar mucit Laszlo Maruzsi tarafından bulunan elektronik ''Gol Hakemi'' aleti yarın İspanya'da deneniyor. 'Gol Hakemi'' aletinin yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek futbol teknikleri fuarında deneneceği açıklandı. Futbol hakemlerine maç esnasında çok önemli teknik destek vererek en büyük yardımcısı olması beklenen yeni buluşun maçlarda kullanılıp kullanılmayacağı kararının FİFA tarafından mart ayında verileceği belirtildi. Macaristan Futbol Federasyonu Asbaşkanı Sandor Berzi, Laszlo Maruzsi'nin buluşuna federasyonlarının tam destek verdiğini, bundan böyle topun gol çizgisini geçip geçmediği hakkında hata yapılmayacağını, zira yeni buluşun bu sorunu ortadan kaldıracağını açıkladı. Mucit Maruzsi, yeni buluşunun sadece gol için değil, ofsayt için de kullanılabileceğini, bu aletin ofsaytları milimetrik olarak ölçebildiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24