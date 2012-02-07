-Elektronik ''Gol Hakemi'' yarın deneniyor BUDAPEŞTE (A.A) - 07.02.2012 - Macar mucit Laszlo Maruzsi tarafından bulunan elektronik ''Gol Hakemi'' aleti yarın İspanya'da deneniyor. 'Gol Hakemi'' aletinin yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek futbol teknikleri fuarında deneneceği açıklandı. Futbol hakemlerine maç esnasında çok önemli teknik destek vererek en büyük yardımcısı olması beklenen yeni buluşun maçlarda kullanılıp kullanılmayacağı kararının FİFA tarafından mart ayında verileceği belirtildi. Macaristan Futbol Federasyonu Asbaşkanı Sandor Berzi, Laszlo Maruzsi'nin buluşuna federasyonlarının tam destek verdiğini, bundan böyle topun gol çizgisini geçip geçmediği hakkında hata yapılmayacağını, zira yeni buluşun bu sorunu ortadan kaldıracağını açıkladı. Mucit Maruzsi, yeni buluşunun sadece gol için değil, ofsayt için de kullanılabileceğini, bu aletin ofsaytları milimetrik olarak ölçebildiğini kaydetti.