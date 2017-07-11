Elektronik cihazlar aşırı sıcakta patlayabilir

Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, sıcak havalarda genleşmeden dolayı batarya ile çalışan cep telefonlarının patlayabileceğini belirtti. Cep telefonlarının günde en az bir defa kapatılmasını öneren Üzen, telefonlara soğutma işlemi uygulanmasını gerektiğini söyledi.

Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, sıcak havalarda cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazların kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Sıcak havalarda elektronik cihazların belirli bir kapasiteye kadar çalışma durumu olduğuna ve bu yüzden kontrollü kullanmak gerektiğine dikkat çeken Üzen, "Elektronik cihazlarımızı güneş ışığında bırakmamamız gerekiyor. Cep telefonu ve tabletler batarya ile çalıştıkları için güneş ışığı oldukça tehlikeli olduğundan patlama riski olabilir. Patlama riski olduğunda kişi araçta ya da yanında olduğunda yangın ve yaralanma gibi daha büyük sıkıntılar olabiliyor. Onun için elektronik cihazların dikkatli ve ehemmiyetli kullanılması gerekiyor" dedi.

Elektronik cihazları sıcak havalarda uzun süreliğine şarjda tutmamak gerektiğine dikkat çeken Üzen, "Uzun süre şarjda kalan cihazların ısınma neticesinde bataryaları genleşerek patlayabilir. Çünkü elektronik cihazların belirli bir kapasiteye kadar çalışma durumu var. Belirli bir sıcaklıktan sonra cihazların arıza yapma gibi bir riski de olabilir. Patlamaya kadar gidebilir. Bu havalarda kullandığımız elektronik cihazları bilinçli kullanmalıyız. En azından günde bir veya iki kere cihazın komple kapatıp açılmasında fayda var. Hem remlerin hem de anakartın soğuması gerekiyor. Sıcak havalarda cihazın ömrü hem az oluyor hem de bataryaların genleşme riski olduğundan soğutmakta fayda var. İnsanlar buna dikkat etmiyor ama bu şekilde yapmak cihazın ömrünü de artırır" diye konuştu.