T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Elektrikten sonra doğalgaza da kademeli tarife geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli tarifenin TBMM gündeminde olduğunu dile getirdi

23 Kasım 2021 13:16

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasının devreye alınacağını belirterek, "Benzer uygulamayı doğalgaz için de çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Küresel piyasalarda özellikle Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının ciddi oranda arttığını anımsatan Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarifenin şu anda TBMM gündeminde olduğunu ve komisyonda görüşüleceğini kaydetti.

Bu uygulamanın halihazırda su faturalarında birçok belediye tarafından uygulandığını aktaran Dönmez, "Bu uygulama, elektriği verimli kullanmaya teşvik edecek. Benzer uygulamayı doğalgaz için de çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Henüz takvim netleşmedi, kanunun çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

fatih dönmezelektrikdoğal gazkademeli tarifesufatura
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24