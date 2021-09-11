"Elektrikte yapılan sübvansiyonlar sonunda daha ağır bir şekilde tüketiciye zam olarak yansıyacak"

Üretim maliyetleri artan enerji sektörü bunu mesken faturalarına tam yansıtmıyor. Ancak tüketicinin lehine gibi görülen bu durum bir süre sonra tersine dönebilir.

Doğalgaz başta olmak üzere enerji sektöründe maliyetlerin artması ve yüksek döviz kurları nedeniyle elektrik fiyatları vatandaşı zorluyor. Buna karşın, mesken fiyatlarındaki artış, kamu tarafından sınırlandırılmış durumda. Buradaki zarar, sanayi ve ticarethane elektrik faturalarından sübvanse edilerek karşılanıyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, sübvansiyonların sonunda, daha ağır bir şekilde tüketiciye büyük zam olarak yansıyacağını söyledi.

Enerji sektöründe üretimin bir kısmının, dağıtım ve perakendenin de tamamının özelleştirildiğini hatırlatan Zaimler, fiyatları belirleyenin kendileri olmadığını ifade etti. Ancak elektrik zamları ve kesintilerinde vatandaşın doğrudan kendilerini sorumlu tuttuğunu anlatan Zaimler, zammın üretimden kaynaklandığını dile getirdi.

Zamlarda doğalgazın maliyet artışı etkili oluyor

Kendi gelirlerinin düzenleyici kurum tarafından 5 yıllık periyodlar halinde belirlendiğini belirten Zaimler, “Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğalgaz ile elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” dedi.