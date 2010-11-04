-ELEKTRİKTE TÜKETİM ÜRETİMİ AŞTI ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Türkiye'nin elektrik tüketimi Ekim'de üretimi aştı. Elektrik tüketimi Ekim'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4, elektrik üretimi ise yüzde 6,9 arttı. Geçen ay 17 milyar 156,9 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretilirken, tüketim 17 milyar 174,9 milyon kWh'yı buldu. Aradaki fark Türkiye'nin çeşitli anlaşmalar çerçevesinde İran, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerden aldığı elektrikle kapatıldı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) Ekim ayı geçici işletme sonuçlarından yapılan derlemeye göre, 2009 yılı Ekim ayında 15 milyar 989,9 milyar kilovatsaat (kWh) olan elektrik tüketimi, bu yılın aynı ayında 17 milyar 174,9 milyon kWh oldu. Yılın ilk 10 ayında, toplam elektrik tüketimi 174 milyar 20,9 milyon kWh'yı bulurken, 2009'un aynı dönemine göre artış oranı yüzde 8,3 oldu. Elektrik tüketimi Ocak ayında 17 milyar 337 milyon kWh, Şubat ayında 15 milyar 716,6 milyon kWh, Mart ayında 17 milyar 31,3 milyar kWh, Nisan ayında 16 milyar 255,6 milyon kWh, Mayıs ayında 16 milyar 569,6 milyon kWh, Haziran ayında 17 milyar 107 milyon kWh, Temmuz ayında 19 milyar 373,5 milyon kWh, Ağustos ayında da 20 milyar 360 milyon kWh, Eylül ayında da 17 milyar 95,3 milyon kWh olarak gerçekleşmişti. -ELEKTRİK ÜRETİMİ- Bu arada Ekim ayındaki elektrik üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artışla 17 milyar 156,9 milyon kWh olarak gerçekleşti. Söz konusu miktarın 5 milyar 888,2 milyon kWh'lık kısmı Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait santrallerden, 1 milyar 406,4 milyon kWh'lık kısmı EÜAŞ'ye bağlı ortaklıklardan, 306,1 milyon kWh'lık kısmı işletme hakkı devri santrallerinden, 952,3 milyon kWh'lık kısmı otoprodüktörlerden, 3 milyar 784,2 milyon kWh'lık kısmı yap-işlet santrallerinden 3 milyar 646 milyon kWh'lık kısmı da serbest üretim şirketlerine ait santrallerden gerçekleştirildi. Ekim'de çeşitli anlaşmalar çerçevesinde İran, Gürcistan, Azerbaycan, Hamitabat-Marista-3'ten toplam 359 milyon kWh elektrik enerjisi alındı. Irak, Suriye, Hamitabat-Marista-3 ve Babaeski-Neosanta'ya da toplam 340,9 milyon kWh'lık enerji satıldı. Ocak-Ekim döneminde EÜAŞ'ye ait termik santrallerden elektrik üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalırken, hidrolik santrallerinden üretim ise yüzde 52,5 arttı.