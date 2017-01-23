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Elektrikte tüketim rekoru kırıldı!

2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti

23 Ocak 2017 14:49

Türkiye'de geçen yıl elektrik tüketimi, 2015'e göre yüzde 4,3 artışla 277,2 milyar kilovatsaate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl 272 milyar kilovatsaat seviyesinde elektrik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 277,2 milyar kilovatsaat de elektrik tüketti. 

Söz konusu tüketim, bir önceki yıl tüketilen 265,7 milyar kilovatsaate göre yüzde 4,3 artışa denk geldi. Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti. 

Elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki 5,5 milyar kilovatsaat seviyesindeki fark ise enterkonnekte sistem üzerinden ithalat yoluyla karşılandı. 

En düşük tüketim Kurban Bayramı'nın ilk günü

Geçen yıl elektrik tüketimi günlük bazda en yüksek 10 Ağustos tarihinde görüldü. Türkiye, söz konusu günde artan hava sıcaklıkları sebebiyle aşırı klima kullanımına bağlı olarak 905 milyon 764 bin 38 kilovatsaat elektrik kullandı. 

Bu arada, en düşük tüketim de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 12 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşti. Bu tarihte, günlük sadece 513 milyon 805 bin 39 kilovatsaat elektrik tüketildi.

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