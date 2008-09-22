Elektrikte tasarruf dönemi başlıyor

Elektriğe son gelen zamlarla birlikte vatandaşlar faturalarını nasıl ödeyeceklerini düşünürken, elektrikte tasarruf tedbirleri de gündeme geldi.



Kaynakların bilinçli kullanımı için tasarrufun her alanda ve bilinçli olarak yapılması gerektiği günümüzde, vatandaşlar yükselen faturalar sonucu, kısmen zorunlu olarak tasarrufa giderken, elektrikte tasarruf içinse sadece yanan iki ışıktan birini kapatmanın yeterli olmadığı belirtiliyor.



Tasarrufa, elektrikli aletleri seçerken başlamak gerekiyor



Daha ucuz olmasına rağmen daha çok elektrik tüketen B, C, D, E, F, G sınıfı beyaz eşya yerine, pahalı olmasına rağmen A sınıfı beyaz eşya tercih edilmesi gerekiyor. A sınıfı beyaz eşya diğer sınıflara göre pahalı olmasına rağmen uzun dönemde ciddi oranda tasarruf sağlıyor.



Öte yandan diğer elektrikli aletlerin kullanımında da bazı noktalara dikkat edildiğinde enerji tasarrufu yapmak mümkün.



Bilinçli tasarruf için yapılması gerekenler



Elektrik tasarrufu yapmak için, dikkat edilmesi gereken hususların bazıları ise şöyle sıralanıyor:



-Ekmeği fırında kızartmak, kızartma makinesinde kızartmaktan ü kat fazla enerji harcar.Elektrikli aletler akıllıca kullanılmalı ve bir iş için en az enerji tüketeni tercih edilmeli.



-Elektrikli aletler kullanılmadığı zaman fişe takılı bırakılmamalı



-En fazla elektrik tüketen aletler ütü, fırın gibi ısı üreten aletlerdir. Bu aletlerin bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.



-Derin dondurucudan çözülmesi için çıkarılan yiyecekler buzdolabının içinde çözülmeye bırakıldığında çözülürken dolaba soğukluk vereceği için enerji tasarrufu sağlamış olur. Sıcak yiyecekler koymak ise tam aksine enerji tüketimini artırır.



-Eğer evde birden fazla fırın varsa mümkün olduğunca küçüğü tercih edilmeli.



-Mikrodalga fırınlarda pişirme 2-10 dakikada, ısıtma 10-30 saniyede gerçekleşir, bu nedenle geleneksel fırınlara göre yüzde 60 oranında tasarruf sağlanmış olur.



-Buzdolabının evin en sıcak yerine konulması toplam enerji tüketimini yüzde 25 artırır.



-Bulaşık makinesinde bulaşıklar için en fazla 60 derece su sıcaklığı yeterlidir.



-Çamaşırları yıkarken sıcak su yerine ılık su kullanması de elektrik tasarrufu sağlayacaktır. En çok elektriğin ısıtma işleminde tüketildiği unutulmamalı. 30-40 derece su sıcaklığı, çamaşır için en uygun sıcaklıktır.



-Kompakt floresan lambalar, normal lambalardan beş kat daha az enerji tüketirler ve 10 kat daha uzun ömürlüdürler.



-Standart lambaların ömrü 750-900 saat iken kompakt floresan lambaların ömrü 10 bin saattir. Enerji koruyucu lambalarla aydınlatma maliyeti yüzde 75 azaltılabilir.



-Normal lambalar enerjinin önemli miktarını aydınlatmada değil, ısınmada kullanır. Odadan ayrılırken lambaların kapatılması gerekir.



-Lambaların daha iyi çalışması için kuru bezle temizlenmeli. Kirli ve tozlu lambalar, yüzde 25 daha fazla enerji tüketir. Bulanık görünüşlü kompakt floresan lambalar kesinlikle kullanılmamalıdır.

