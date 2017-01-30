Elektrikte sözleşme iptalleri başladı, maliyetler tırmandı

Dövizdeki yükseliş nedeniyle kar edemediklerini savunan elektrik tedarikçileri, Oganize Sanayi Bölgeleri (OSB) başta olmak üzere reel sektörle sözleşmelerini iptal ediyor. OSB’ler elektriksiz kalmıyor fakat elektriğini devletten alıyor. Bu da ortalama yüzde 20’lik ek maliyet anlamına geliyor

Elektrik piyasası geçtiğimiz dönemde spot piyasadaki sert yükseliş ve gün içi dalgalanmalarla gündeme gelmişti. Fiyat artışlarının tüketiciye yansımaması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 1 Mart 2017'ye kadar tavan fiyat 500 TL/MWh olarak revize edilmiş, Enerji Bakanı Berat Albayrak da bir açıklama yaparak "2017'de ne elektrik ne de gazda bir zam öngörmüyoruz" demişti.

BusinessHT'de yer alan habere göre, sanayi şirketleri ise enerji maliyetlerinde artışla karşı karşıya kaldı. Çimento sektörü temsilcilerinin verdiği bilgiye göre 2016 ortalamasına kıyasla Aralık'ta elektrik maliyetleri yaklaşık yüzde 30 artış yaşadı.

Maliyet yüzde 20 artacak

Şimdi de elektrik tedarikçilerinin dövizdeki yükseliş nedeniyle kar edemediklerini savunarak OSB'ler başta olmak üzere reel sektörle sözleşmelerini iptal etmeye başladığı konuşuluyor.

Dünya'dan Serkan Akıncı'nın haberine göre sözleşmesi iptal olan OSB’ler elektriksiz kalmıyor fakat elektriğini devletten alıyor. Bu da ortalama yüzde 20’lik ek maliyet anlamına geliyor. Tedarikçiler de yeni sözleşmelerini yüzde 20 zamlı fiyattan yapmak istiyor. Bu maliyet artışlarının da fiyatlara yansıması bekleniyor.

Tedarikçiler sözleşmeleri iptal ediyor

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Türkiye’de enerji fiyatlarının dövizle yakından ilişkili olduğunu belirtti. Bu nedenle tedarikçilerin zor durumda olduğunun daha önce de konuşulduğunu ifade eden Kanca, sözleşme süreleri devam ettiği için bütün sanayicilerin sözleşmeleri devam ettiği için rahat davrandıklarını anlattı. Geçen yıl sonu ve bu yılın başında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sanayicilerin korktuğunu hatırlatan Kanca, “Elektrik olmayınca hayatın olmayacağını anladık. Bunu fırsat bilen tedarikçiler sözleşmelerini yenilemek istediler. Daha önce de birtakım indirimlerini kaldıranlar oldu” dedi.

Artan maliyetler fiyatlara yansıyacak

Türkiye’nin en saygın kurumları arasındaki bir holdingin şirketlerinden olan tedarikçiden elektrik aldıklarını ifade eden Kanca, normalde mayısın sonuna kadar sözleşmeleri olduğuna dikkat çekti. Fakat şirketin sözleşmede yer almayan bir maddeyi bahane ederek sözleşmesini sonlandırdığını vurgulayan Kanca, “Bu iptal edilince elektriğiniz kesilmiyor ama en yüksek fiyattan, devletten elektrik alıyorsunuz. Şu an yüzde 20 daha yüksek fiyattan alıyoruz. Bu maliyet dengemizi sarsıyor. Vatandaşa doğrudan yansıyan bir şey yok ama bu maliyet artışı fiyatlarımıza da yansıyacak. Örtülü şekilde yüzde 15- 20 zam geldi” diye konuştu.