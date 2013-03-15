Elektrikte düşen tüketim fiyatı da düşürdü



Elektrik tüketiminde kış aylarının ılıman geçmesi ve sanayide çarkların yavaşlamasıyla yaşanan düşüş, birim fiyatlara yansıdı.

Bu yılın şubat ayında elektrik fiyatları, DUY (Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği) piyasasında 2012'nin aynı ayına göre yaklaşık yüzde 32'ye yakın düştü.

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Müdürü Obahan Obaoğlu, ''Ilıman kış, sanayide çarkların yavaşlamasıyla birleşinceelektrik tüketimi düşmeye başladı. Mesela Şubat'ta bir önceki yılın şubat ayına göre tüketimde yüzde 6'lık bir azalma yaşandı. Tüketimdeki bu düşüşler DUY piyasasına da yandı. Sistem Gün Öncesi Fiyatının (SGÖF) 2012 Şubat ayı ortalaması 206,26 lira iken bu yılın Şubat ortalaması 140,07 lira. Yani yaklaşık yüzde 32'ye yakın düşüş var. Bu üretim maliyetleri karşılamayacak bir noktada. Özellikle doğalgaz dönüşüm santralleri maliyetlerini karşılamıyor'' şeklinde konuştu.