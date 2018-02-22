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Ekonomi

Elektrikte çanlar sanayici için çalıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, doğal gaza ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) elektrik ulusal tarifesine yapılan zamlarla sanayicilerin yılbaşında darbe yediğini söyledi

22 Şubat 2018 19:06

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, doğal gaza ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu\'nca (EPDK) elektrik ulusal tarifesine yapılan zamlarla sanayicilerin yılbaşında darbe yediğini söyledi. Keçeci, sanayicilerin, elektriğe yapılacak ikinci zamla nasıl başa çıkacağını düşünmeye başladığını dile getirdi. 
Enerji maliyetlerinin sanayiciler için önemli harcama kalemi olduğuna dikkat çeken Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Keçeci, yerelde üretim yapan; fakat uluslararası alanda rekabet eden sanayicilerin, rekabet güçlerine katkı sağlayacak şekilde, daha düşük maliyetlerle enerji tedarik edilmesi gerektiğini söyledi. Enerji maliyetlerinin yükselmesinin sanayiciye zarar verdiğini savunan Keçeci, bu şekilde elektrik enerjisi fiyat artışının yalnızca yüksek tüketimli tüketici grubunu etkilemeyeceğine dikkat çekti. Keçeci, \"Düşük tüketimli olup Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan düşük tüketimli üreticileri de etkileyecektir. Eğer elektrik maliyetlerinde yaşanacak artışı kaldıramayacaksanız, tedarik şirketleri ile ikili anlaşma yapabilmeniz için 5 Mart son gün\" dedi. 
Elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından uygun bulunmasına da değinen Keçeci, şunları kaydetti:
\"Denizli\'de kayıp- kaçak oranı yüzde 6- 8 seviyesindeyken, aynı oran Türkiye genelinde yüzde 30\'ları aşmaktadır. Biz Denizlili tüketiciler olarak sadece kendi bölgemizden ve şehrimizden değil,  aynı zamanda tüm Türkiye\'deki kayıp ve kaçak elektrikten sorumlu tutuluyoruz. Böylece, dağıtım, iletim, sayaç okuma hizmetleri gibi hizmetlerin de eklenmesiyle konuttan, ticarethaneye, ticarethaneden sanayiciye her tüketici, tükettiği elektriğin bedelinin yüzde 40 fazlasını ödemek zorunda kalıyor. Bu bedeller bizim kamburumuz.\" 
Başkan Keçeci, ayrıca AYM\'nin elektrik faturalarında yer alan kayıp kaçak bedellerini Anayasa\'ya uygun bulmasından sonra bu bedellerin iadesi için dava açan sanayicilere beklenti içine girmemelerini tavsiye etti.

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