-Elektrikte bölgesel tarifeye zaman var İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Mustafa Çetin, elektrikte bölgesel tarifeye geçmenin birkaç seneyi alacağını bildirdi. Sektörel Fuarcılık tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2012) öncesinde Swissotel'de düzenlenen panelde ''Türkiye Enerji Sektöründe Yatırım Ortamı'' değerlendirildi. Panelde konuşan Çetin, Türkiye'de hızlı bir talep artışı yaşandığını ve enerji arz güvenliğini sağlamak için optimum üretim maliyeti ve kaynak çeşitliliği sağlamak durumunda olduklarını söyledi. Bu konuda yerli kaynakları harekete geçirmenin yanı sıra doğalgaza bağımlılığı önleyecek nükleer güç santrallerinin kurulması gerektiğine işaret eden Çetin, yerli kaynaklarla ilgili bakanlık olarak 7 bin megavatlık gücün işletmeye alınması için strateji ve yol haritası belirlediklerini ve Türk özel sektörüyle beraber bu çalışmayı başlatacaklarını kaydetti. Türkiye'nin uzun vadede yılda yüzde 8,5-9 olan talep artışını yerli kaynaklarla karşılamasının mümkün olmadığına işaret eden Çetin, şunları kaydetti: ''Bizim hem çevresel açıdan, hem de doğalgazdaki dışa bağımlılık açısından nükleer santrali Türkiye'nin enerji üretim portföyüne katmamız lazım. Mersin-Akkuyu projesi devam ediyor. 2. ve 3. nükleer santraller için uluslararası görüşmeler sürüyor. Türkiye yatırım kapasitesi potansiyeli açısından büyük bir pazar. Yaptığımız senaryo, 2023 yılında ortalama 500 milyar kilovatsaat bir tüketime çıkacağımızı gösteriyor. Türkiye uluslararası ülkeler açısından da ciddi ve rasyonel bir pazar. Liberalleşme yolunda piyasayı bozucu etkiler yaratmadan düzenlemelerle yolumuza devam edersek bunu aşarız.'' Toplantıya katılanların sorularını da yanıtlayan Çetin, bugüne kadar elektrik fiyatlarında ulusal tarifenin uygulandığı ve bu yıl sonuna kadar fiyat eşitleme mekanizmasının süreceğini, ancak kayıp kaçak oranlarında beklenen ilerlemenin sağlanamaması nedeniyle bu uygulama bittiğinde maliyet bazlı mı bölgesel tarifenin mi gündeme geleceği yönündeki soruya, şu yanıtı verdi: ''Tüketici bazında bölgeler arasında kayıp kaçak oranı yatırım büyüklüklerinin farklı olmasından dolayı fiyat eşitleme mekanizması üzerinden ulusal tarife devam ediyor. Bu uygulama 2013 yılı başından itibaren tüketici bağlamında olması zor. Bölgesel tarifeye geçmek birkaç senemizi daha alır diye düşünüyorum.'' Çetin, hafta sonu yaşanan elektrik kesintisinin de Türkiye'nin üretim yedeğinin olmamasından değil, trafo patlamasından kaynaklandığını söyledi.