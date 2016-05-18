Elektrikliye 'çevre primi' ödenecek



Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partiler arasında kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti'nin koalisyon hükümeti protokolünde, 2020 yılına kadar Almanya'daki elektrik motorlu otomobil sayısının bir milyona çıkarılması öngörülüyor. Ama Almanya bu rakamın henüz çok uzağında. Trafikteki elektrik ve melez (hibrit) motorlu otomobil sayısı 50 bini bulmuyor. Hükümet elektrikli otomobil satışlarının artması için prim formülünü devreye soktu.

‘Çevre primi' adı verilen teşvik programı çerçevesinde elektrikli otomobil alanlara 4 bin Euro ödenecek. Hibrit motorlu araçlara ödenecek satış primi ise 3 bin Euro olacak. Toplam 1,2 milyar Euro'luk teşvik devlet ve üretici şirketler tarafından yarı yarıya karşılanacak.

Teşvik primi için internet üzerinden başvuruda bulunulabilecek. Teşvikler fondaki miktar tükenene kadar ödenecek ve en geç 30 Haziran 2019'da elektrikli otomobil teşvik programı sona erecek. Teşvikten 18 Mayıs 2016'dan sonra elektrik motorlu araç satın alan özel şahıslar, şirketler, vakıflar, kurumlar ve dernekler yararlanabilecek.

Çevre primi fiyatı 60 bin Euro'yu aşmayan elektrikli otomobiller için ödenecek. Devlet sadece üretici şirketin prim bedelinin yarısını üstlenmesi şartıyla ödeme yapacak. Almanların yanı sıra bir dizi yabancı şirket de primli satışlardan yararlanabilmek için Almanya'daki elektrikli otomobil arzını arttırmayı planlıyor.

Altyapının önemi

Elektrikli otomobil sayısının artması için, sıfır emisyonla çalışan otomobiller on yıl motorlu taşıt vergisinden muaf tutulacak. Almanya'daki şarj istasyonlarının sayısı 15 bin arttırılacak. Elektrikli otomobil altyapısı için devlet 300 milyon Euro harcayacak. Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrint elektrikli otomobil kullanan sayısının artmasının şarj istasyonu altyapısının bütün Almanya'yı kapsayacak şekilde genişletilmesine bağlı olduğunu söyledi. Şarj istasyonları, benzincilerde, otoyol üzerindeki dinlenme ve konaklama yerlerinde, spor ve alışveriş merkezleri ile tren garlarında, hava limanlarında ve fuar merkezlerinde kurulacak.