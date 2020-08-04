Elektrikli scooter'lara plaka geliyor; ücret tarifesi değişecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, elektrikli scooter'larla ilgili yönetmelik hazırladı. Buna göre hizmet veren firmaların yerine getirmesi gereken yükümlülükler olacak ve scooter'lara özel plakalar verilecek.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, firmaların hizmet vermesi için gereken koşulları, plaka zorunluluğunu ve ücret tarifesinin şekillendirilmesine dair ayrıntıları anlattı.

Paylaşımlı scooter sektörünü düzenlemek amacıyla Elektrikli Kaykay (scooter) Yönetmeliği hazırlayan İBB, konuyu UKOME toplantısında değerlendirdi. Buna göre alt komisyona gönderilen yönetmelik, bu alanda yaşanan çeşitli mağduriyetlerin giderilmesini amaçlıyor.



Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre; Cihan, paylaşımlı scooter hizmeti verecek işletmelerin başvuru şartları arasında en az bin scootera ve altı adet kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmak zorunluluklarının getirileceğini söyledi.

Ücret tarifesi düzenlenecek

Yönetmelik, paylaşım ücretlerinde taban ve tavan fiyatlarını belirlerken bu sınırları elektronik tam bilet ücretine göre düzenleyecek. Taban ve tavan fiyat kriterleri hem lisans sahibi olacak firmaları mağdur etmeyecek hem de küçük ölçekli firmaların rekabet ortamında ayakta kalabilecekleri piyasa koşullarını yaratmayı amaçlamakta.



Buna göre yönetmelik gereği scooter açılış ücreti iki tam elektronik bilet fiyatını, dakika başı kullanım ise bir tam elektronik bilet ücretini aşamayacak. Aynı zamanda açılış ücreti yarım tam bilet, dakika başı kullanım ücreti üçte biri tam elektronik ücretinin altında olamayacak.

Ceza yaptırımı geliyor

Hem kullanıcıya hem de lisans sahibi işletmeye çeşitli cezaları içeren bir yaptırım cetveline sahip yönetmelik, scooterlerın tüm yönlerden görülebilir kimlik numarasına (plaka) sahip olmasını gerektiriyor.



Böylece araçların kullanım sırasında ve kullanım dışı zamanlarda sebep olabileceği ihlallere dair şikâyetlerin bu plaka numaraları üzerinden daha sağlıklı yapılabilmesini sağlanacak.