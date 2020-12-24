Elektrikli Scooter kullanımına yaş sınırı geldi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni kanuna göre karayollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde yalnızca 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.

Webtekno'nun haberine göre, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında elektrikli scooter kullanımına yaş sınırı getirildi. Ayrıca kara yolları kanununa "Bisiklet yolu" tanımı eklendi.

Kanuna göre karayollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde yalnızca 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek. Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooterlar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek. İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooter kullanılırken sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamayacak.

Yeni Karayolları Trafik Kanunu'na “bisiklet ve e-scooter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yol; "e-scooter", hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar, "bisiklet şeridi" ise yol seviyesinde bisiklet ve e-scooter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer işaretlemesiyle ayrılmış yol” olarak tanımlanan Bisiklet Yolu girdi.

Elektrikli scooterlar karayollarında kullanılamayacak

E-scooterlar, otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak. Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek. Elektrikli scooter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Bununla birlikte; İl Özel İdaresi Kanunu'nda yapılan değişiklikle il özel idarelerine, Belediye Kanunu'nda yapılan düzenlenmeyle ise belediyelere yaya yolu, bisiklet ve e-scooter yolu, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verildi. Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması amaçlanacak.