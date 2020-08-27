Elektrikli scooter'da rekabet kızıştı, müşteri avı başladı

Türkiye'de giderek yaygınlaşan mikro-hareketlilik sağlayan elektrikli scooter uygulamalarında şirketler arasındaki rekabet kızıştı. Müşteri yarışına giren BinBin ve Martı’da rekabet açılış ücretlerine yansıdı.

Dünya’dan Selenay Yağcı’nın haberine göre, Üsküdar’da rıhtımdan Kuzguncuk ya da Salacak yönüne alternatif ulaşım aracı olarak sık kullanılan Martı ve BinBin uygulamaları rekabette açılış ücretleriyle öne geçmeye çalışıyor. Başlangıçta BinBin Üsküdar’a özel olarak ‘Bulunduğunuz bölgede açılış ücreti yok’ uyarısı verirken, Martı da buna karşılık açılış ücretini düşürdü.

Martı’ya karşılık kullanıcıların BinBin’i tercih etme nedenlerinden biri, daha hızlı olduğu için toplam ücretin düşmesi. BinBin’in iki ayrı hız modu buluyor ve hızlı modunda 25 KM/h hıza ulaşıyor. Martı ise 18 KM/h hıza sabitlenmiş. BinBin, 10 dakikada 2 km yol giderken, Martı ise 1 km gidebiliyor. Martı, kendi yerli scooter’ını üretirken, BinBin Üsküdar’da yaklaşık 8 bin liralık ithal scooter tercih ediyor.

Rekabet için pandemide fiyatları düşüren Martı’da şu anda yolculuğa başlamak 1.99 TL. Her bir dakika için 0.59 TL ücret alınıyor. 10 dakikalık yolculuk için 8 TL ödeniyor. Daha önce yolculuğa başlama fiyatı 3 TL’ydi. Üsküdar’da ise Martı ve BinBin’in ücretleri aynı, yani başlangıç ücreti 1.75 TL ve dakikası 0.55 Kuruş.

Martı 3 milyon, BinBin 50 bin müşteriye sahip

Geçen yıl Mart ayında İstanbul Kadıköy’den başlayarak kullanıma sunulan Martı, Ankara, İzmir, İskenderun, Kocaeli, Kahramanmaraş, Bodrum, Çeşme’nin aralarında bulunduğu 12 il ve ilçeye açıldı. Şu anda 3 milyon kullanıcıya sahip.

BinBin, pandemi dönemindeki yoğun ilgiyi görerek, İstanbul’un Üsküdar, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde caddelere çıktı. Şu anda 50 binden fazla kullanıcısı olan girişimin, ulaşım ücreti ise üç farklı kategoride fiyatlanıyor. BinBin CEO’su Kadir Abidik, kısa vadede hedeflerinin yerli scooter üretmek olduğunu söyledi. Abidik, yıl sonuna kadar İstanbul’un tümüne, Samsun ve İzmir gibi illere de açılacaklarını kaydetti.

Global pazarı 42 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Üyesi Dr. Öğr. Ayşe Bengi Özçelik, Grand View Research’e göre, 2030’da dünya çapında elektrikli scooter pazarının büyüklüğünün yaklaşık 42 milyar dolar olması beklendiğini ve Asya Pasifik bölgesinin bu pazardaki en büyük paya sahip olacağı tahmin edildiğini söyledi.

ABD’nin batı yakasında başlayan hikayenin, bugün dünyada 100’den fazla şehre yayıldığını belirten Özçelik, “Özellikle karbon ve sera gazı emisyonu ve gürültü kirliliği gibi çevresel etkenler, yakıt maliyetleri, kalabalık şehirlerdeki zaman yönetimi faktörleri; bu kullanımı basit ve eğlenceli araçları çekici kılıyor. Türkiye’de yeni oyuncuların girişiyle pazar genişlemeye hızla devam ediyor. İstanbul’da BinBin de sokağa çıktı. Ankara’da Palm ve Martı rekabeti de dikkat çekiyor. Kullanıcıların yorumlarından anlaşıldığı üzere daha önce elektrikli scooter kullanıcıları, yeni markalarla da tanışarak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapıyor” diye konuştu.

Türkiye'de yaygınlaşması bekleniyor

Pazarı hızla büyüyen elektrikli scooterlar'ın hem tüketicileri hem yatırımcıları harekete geçirdiğinin altını çizen Startups.Watch Kurucusu Serkan Ünsal ise Türkiye’de şimdiye kadar mobility girişimlerine yaklaşık 14.5 milyon dolar yatırım yapıldığına dikkat çekti. Ünsal, özellikle pandemi etkisiyle kullanımların tüm ülkelerde daha da artacağının öngörüldüğünü ifade etti.

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