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Dünya

Elektrikli sandalyeyle idam edildi

ABD'de 42 yaşındaki bir idam mahkûmunun cezası elektrikli sandalye ile infaz edildi

18 Ocak 2013 13:02

ABD’nin Virginia eyaletinde 42 yaşındaki bir idam mahkûmunun cezası elektrikli sandalye ile infaz edildi. Ülkede 2010 yılından beri ilk defa bir idam cezasının bu yöntemle uygulandığı belirtildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde Robert Gleason adlı cinayet zanlısı mahkûm, elektrikli sandalye ile idam edildi. 42 yaşındaki eski dövmeci, cinayetten suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ardından hapiste iki hücre arkadaşını daha öldüren Gleason'un cezası ölüm cezasına çevrilmişti. Virginia Valisi Bob McDonnell, mahkûmun işlediği cinayetler için hiç bir pişmanlık belirtisi göstermediğini söyledi. McDonnell, Gelason'un af da dilemediğini, bu nedenle herhangi bir girişimde bulunmak için bir neden görmediğini ifade etti.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'nin (DPIC) verdiği bilgilere göre, Gleason kendisi ile yapılan röportajlarda, bugüne kadar hep öldürmeye devam etmemesi için idam cezasının bir an önce uygulanmasını istedi.
Mahkûmun, zehirli iğne yerine elektrikli sandalyede idam edilmeyi seçtiği açıklandı. Virginia eyaleti yasalarına göre infaz edilecek mahkûm zehirli iğne ya da elektrikli sandalye yöntemlerinden birini seçebiliyor.

DPIC'ye göre idam, 2010 Martından beri elektrikli sandalye ile uygulanan ilk infaz. ABD'de ölüm cezasının yeniden yürürlüğe girdiği 1976 yılından beri uygulanan bin 320 infazdan 157'sinde bu yöntemin kullanıldığı belirtildi.

Gleason'un idamı bu yıl ABD'de infaz edilen ilk ölüm cezası olurken, 2012 yılında 43 infazın gerçekleştirildiği belirtildi.

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