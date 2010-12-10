-ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER 2011'DE YOLLARDA SAKARYA (A.A) - 10.12.2010 - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, Bursa'daki Renault fabrikalarında üretilmeye başlanan elektrikli otomobillerin, gelecek yıl içinde ihraç edilmeye başlanacağını, otomobillerin gelecek yılın sonuna doğru da Türkiye'deki yollarda seyir halinde olacağını bildirdi. Çelik, komisyonun daveti üzerine Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar'ın elektrikli otomobil üretimi konusundaki çalışmaları komisyondaki milletvekillerine anlattığını belirtti. Azami hızı 135 kilometre olacak otomobillerin, dolu aküyle 160 kilometre yol alabileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti: ''Bursa'daki Renault fabrikalarında üretilmeye başlanan elektrikli otomobil, 2011 yılı içinde ihraç edilmeye başlanacak. 2011 yıl sonuna doğru da yurdumuzdaki yollar da seyir halinde olacak. Otomobil ev veya iş yerinde bir ara kabloyla şarj edilebilecek. İhtiyaç halinde 30 dakika sürede de hızlı şarj yapma noktalarında şarj edilebilecek. Egzoz emisyonu olmayan, gürültü nispeti çok düşük olan bu otomobiller çevre hassasiyeti ve düşük enerji maliyetiyle önem kazanıyor. Yoğun şehir içi kullanımı için oldukça ekonomik olduğu ifade edilen bu otomobiller dünyayla aynı zamanda yaptığımız teknolojik bir üretim olarak ülkemiz adına başarılı bir çalışmadır. İçindeki bilgisayarlarla akü şarj seviyesi, yetecek kilometresi ve şarj yerini de bildiren otomobil için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve belediyeler gerekli altyapı ve mevzuat çalışmalarını yürütmekteler.'' 2011 yılının elektrikli otomobillerin Türkiye'de yollarda dolaştığı yıl olacağını ifade eden Çelik, hükümetin elektrikli otomobiller için destek ve teşvikler konusunda çalışma yaptığını bildirdi.