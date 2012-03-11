'Elektrikli otomobilin 20 yılı var'

T24 - Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobilin kat edeceği mesafeye en az 15-20 yıl daha olduğunu belirten Toyota Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de hibrit araçlara yönelik bir teşvik oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bozkurt, bu yıl otomotiv pazarının seyrinin ekonominin gidişatına çok bağlı olduğunu dile getirerek, bu yıl Türkiye ekonomisinin beklenenin üzerinde de, altında da büyüyebileceğini, buna bağlı olarak da otomotiv pazarının şekilleneceğini söyledi.



"Elektrikli otomobilin çok yolu var"



Ali Haydar Bozkurt, Türkiye'de elektrik motorlu otomobillerin vergisinin yüzde 3'e indirilerek, bu araçların teşvik edilmesine ilişkin de şunları söyledi:

''Bana göre Türkiye'de ve dünyada elektrik otomobilin gideceği yola en az 15-20 yıl var. 'Yakın gelecekte her yerde elektrikli araç şarj istasyonları olacak, on binlerce araç satılacak'... Yakın gelecekte bunu beklemek hayal bence. Ortada, kullanımda olmayan bir ürüne, bu tür teşvik verilmesi, 'onlara verildi, hibrite verilmedi' dedirtmiyor bana. Çünkü bana göre kimseye verilmedi. Olmayan bir ürüne verdiğiniz zaman kimseye vermemiş oluyorsunuz.



"Elektrikli otomobile altyapı oluşturulmalı"



Elektrikli otomobilin altyapı yatırımını yapacaksınız, şarj istasyonunu kuracaksınız, ciddi paralar hazırlayacaksınız. Daha piyasada bir tane otomobil yok. Kim gelip sizden elektrik satın alıp, şarj edecek de o kurduğunuz yatırımı kaç yılda geri döndüreceksiniz? Ortada olmayan, trafikte dönmeyen araç için siz bir yatırım yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Bu iş yumurta tavuk misali... Burada önce otomobilin bir yola çıkması lazım. Daha bunu görmüyoruz. Elektrikli otomobilin daha çok yolu var, 15-20 yılı var. 'Hibrit otomobile verilmedi elektrik motorlu araca teşvik verildi' diyesim gelmiyor. Olmayan bir ürüne verildi, gelecekte de olmayacak trafikte...''



"Türkiye'de hibrit araçlara teşvik yok"



Bozkurt, bütün dünyada Toyota'nın yılda 1 milyon adet hibrit otomobil sattığını dile getirerek, bugün Türkiye'de hibrit araçlara yönelik bir teşvik olsa yılda 1.000 hibrit otomobil satılacağını kaydetti.

Türkiye'de çevre algısının da daha yeni yeni başladığını ifade eden Bozkurt, ''Şöyle bir endişe bazen oluyor; 'Biz şimdi elektrikli otomobile vergi indirimi verdik, henüz ortada otomobil de yok. Olmayan bir ürüne verildiği için çok büyük bir sıkıntı da yaratmıyor. Ama, hibrit var. Biz hibrite de verirsek, hibrit otomobiller bir anda on binlerce satar'... Böyle bir tablo yok aslında. Çok uzun bir süreç içerisinde bunlar yavaş yavaş gelişecek. Ama bizde maalesef, strateji belgesinde yazmasına rağmen, dünyanın birçok ülkesinde teşvik gören hibrit henüz bizim ülkemizde görmüyor. Teşvik gören ülkelere bakın, o ülkelerde hibrit otomobiller, pazarda en çok satılan otomobiller değil'' diye konuştu.