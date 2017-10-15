Elektrikli otomobil devi Tesla, 400 çalışanını işten çıkardı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, performanslarının düşük olduğu gerekçesiyle yaklaşık 400 çalışanının işine son verdi.

Yapılan yıllık performans değerlendirmesi sonucu toplu işten çıkarmaya gittiklerini açıklayan Tesla, “33 bin kişiden daha fazla çalışana sahip şirketlerden biri olarak, performans değerlendirmeleri genellikle şirketten ayrılıklarla sonuçlanır. Tesla büyümeye ve dünyanın her yerinden yeni insanlar istihdam etmeye devam ediyor” denildi.

BusinessHT'nin haberine göre Tesla’dan kaç kişinin çıkarıldığıyla ilgili kesin bir bilgi verilmezken, eski bir Tesla çalışanı Reuters’a yaptığı açıklamada yaklaşık 400 kişinin görevine son verildiğini söyledi. İşten çıkarılanlar, asistanlardan, takım liderlerine ve danışmanlara kadar değişiyor.

Ağustos ayında Model 3’ü tanıtan şirket, eylülde siparişlerin bin 500’ünü karşılayacağını, aralık ayına kadar ayda 20 bin araç üreteceklerini belirtmişti. Otomobil galerisi kullanmayan, satışlarını internet üzerinden yapan Tesla, şimdiye kadar 260 araç üretti. Model 3’e toplam sipariş ise 455 bine ulaşmış durumda. The Wall Street Journal’ın haberine göre çalışanlar Model 3’ün bazı parçalarını elle yapıyor.