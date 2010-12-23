-ELEKTRİKLİ OTODA ÖN ÜRETİM BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Oyak Renault'un Bursa Fabrikasında, Fluence ZE'nin ön seri üretimleri başladı. Oyak Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Paris'teki Technocentre'da prototiplerin üretilmesinden sonra, Oyak Renault'daki ön seri üretimleri başarıyla başladı. 4 yıldan bu yana proje üzerinde çalışan tüm proje ekibi, üretimi bütün gün boyunca takip etti. Böylece, Fluence ZE Oyak Renault'da ''fabrika girişini'' sembolik olarak yapmış oldu. Ön seri Fluence ZE, Fluence'ın termik versiyonu, Symbol, Clio III Sedan ve SW Grand Tour ve Mégane HB modellerinin üretildiği üretim hattı üzerinde gerçek seri üretim koşullarında üretiliyor. İlk Fluence ZE'nin üretimiyle, elektrikli Fluence'ın, ön seri üretimleri mevcut seri üretim şartlarında Oyak Renault'nun montaj bantlarında yapılmaya başlandı. Ön serilerin üretimi nihai kalıplarla imal edilen parçalarla gerçekleşecek. Bu ön serilerle, klasik üretimli termik kardeşinden 13 cm daha fazla uzunluğuyla farklılaşan Fluence ZE seri üretime hazırlanacak. Elektrik motorlu Fluence ZE'nin seri üretimi ise 2011 yazında öngörülen üretim onayı ile başlayacak. Açıklamada, ilk elektrik motorlu Renault Fluence'ın banttan çıkışında yaptığı konuşmaya yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu şunları kaydetti: ''Tarihimizde yeni bir sayfa açılıyor. İşte gerçek endüstriyel tesislerde üretilen ilk Fluence ZE. Sizler elektrikli aracın geliştirilmesinde atılan ilk önemli adımların tanıklarısınız. Renault'nun seri üretim elektrikli araçlarını üreten 4 fabrikadan biri olarak Oyak Renault, sizlerin çabalarınız, titiz çalışmalarınızla böyle önemli bir etabı başarıyla geçmiş oluyor. Bu başarıda geçmişte ve şimdi katkısı olan ve gelecekte de katkısı olacak herkese teşekkür ederim. Üretim onayı, 2011'in ikinci çeyreğinde öngörülüyor. Önümüzde sadece 6 ay var. Sizlere, deneyimlerinize ve gayretli çalışmalarınıza güveniyor, bir kez daha bir projeyi yüzümüzün akıyla ve büyük bir başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Renault'nun, elektrikli aracı seri olarak üretip geniş kitlelere satma hedefine hep birlikte ulaşacağız. Günümüzde otomotiv sektörü büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Renault olarak otomobilin yeniden insanlık ve dünya için bir ilerleme kaynağı olmasını istiyoruz. Bu nedenle herkesin erişebileceği eksiksiz bir 'Renault Z.E.' otomobil gamının içerisinde yer alan Fluence ZE'yi öngördüğümüz planlamalara uygun olarak üreterek küresel pazarlarda geniş kitlelere ulaştırmamız çok önemli.'' Oyak Renault yıllık 360 bin araç ve 450 bin motor üretim kapasitesine sahip. Şirket halen, tek montaj hattında Symbol, Fluence, Clio III Sedan ve SW Grand Tour ve Megane HB modelleri ile aynı zamanda bu araçların motorlarını ve mekanik organlarını üretiyor.