Elektrikli oto, 60 bin TL'ye hafta sonu satışa çıkıyor

Renault, yerli elektrikli aracı Fluence Z.E.'yi bu hafta sonundan itibaren Türkiye'de satışa çıkarıyor.Türkiye'nin ilk elektrikli otomobilinin satış fiyatı yüzde 3 ÖTV uygulaması sayesinde benzeri dizel modelden daha uygun fiyata 60 bin liradan başlayacak.

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, elektrikli Fluence'ı geniş çevrelere götürebilmek için altyapı faaliyetlerinin çok önemli olduğunu belirterek, bu aracın satışıyla ilgili başlangıçta İstanbul, Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Bursa'da yetkili satıcıların hizmet vereceğini söyledi. Bu noktalarda gerekli altyapının tamamlandığını ve 45 noktada şarj istasyonu kurulduğunu kaydeden Aybar, "Fluence Z.E. satın alan müşterilerimiz araçların bataryasını Renault bayilerinde de şarj edebilecek. Renault bayilerinde iki farklı şarj yer alacak. Bataryayı 1 saatte doldurabilecek 22 kWh güce sahip şarj da olacak, 3,5 kWh/saat'lik şarj da bulunacak." dedi.

Renault Mais, Fluence Z.E. için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Gaziantep Büyükşehir belediyeleri ile elektrik motorlu araç altyapı sözleşmesi imzaladı. İbrahim Aybar, kamu kurumları, belediyeler ile şirketlerden bugüne kadar 160 Fluence Z.E. siparişi aldıklarını, 60 tanesini teslim ettiklerini dile getirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın makam aracı olarak Fluence Z.E. kullandığını belirten Aybar, Ermeni tasarısı nedeniyle elektrikli araç alımını askıya alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bu ay ortasında tedarike başlayacaklarını, 100 aracı Başkan Melih Gökçek'e teslim edeceklerini ifade etti.

Fluence Z.E.'nin elektrikli motoru 95 beygirlik bir güç üretiyor. Aracın azami hızı 135 km/saat ile sınırlandırıldı. Elektrikli araç, evdeki bir priz sayesinde 6 saatte şarj edilebiliyor. Otopark, alışveriş merkezleri gibi mekânlarda kurulacak şarj istasyonlarında bu süre hızlı şarjla 1 saate inecek.

Elektrikli Fluence, 100 kilometrede 2,5 liralık elektrik harcıyor. Üst donanıma sahip otomatik şanzımanlı Fluence Privilege 1.5 dCi (dizel) modelin anahtar teslim fiyatı opsiyonlar hariç 59 bin 850 lira. Fluence Bold Edition 1.5 dCi EDC (dizel otomatik) modelin fiyatı 63 bin 800 TL. Elektrikli aracı satın alanlar batarya için aylık 83 Euro (193 lira) kira bedeli ödeyecek.