Elektrikli Formula'nın ilk galibi Lucas di Grassi

FIA'nın düzenlediği Formula E sezonunun Çin'deki açılış etabını, Audi Sport ABT takımının Brezilyalı pilotu Lucas di Grassi kazandı.

Formula 1 araçlarına benzer tek kişilik elektrikli araçların piste çıktığı Formula E organizasyonunun ilk yarışı, "Kuş Yuvası" olarak bilinen Pekin Ulusal Stadyumu'nun etrafında oluşturulan 3,44 kilometrelik parkurda düzenlendi.

"Pole pozisyonu"ndan başladığı müsabakayı son tura kadar ilk sırada götüren e.dams Renault sürücüsü Nicolas Prost, Venturi pilotu Nick Heidfeld'in aracına teması sonucunda yarış dışı kalmaktan kurtulamadı. Son turda gerçekleşen temasın ardından aracı takla atan Heidfeld, kazadan yara almadan kurtuldu.



Kazanın ardından bitiş çizgisini ilk sırada geçen isim Lucas di Grassi oldu. Brezilyalı pilotun ardından Andretti takımından Fransız Franck Montagny ikinci sırayı aldı. Audi Sport ABT'ın diğer sürücüsü Daniel Abt'ın elde ettiği üçüncülük ise aldığı ceza nedeniyle Virgin Racing pilotu Sam Bird'e gitti.

FIA Formula E sezonunun ikinci yarışı, 22 Kasım'da Malezya'da düzenlenecek.

Formula E arabalar 225 km/s hıza ulaşabiliyor. Ancak sürücüler pil gücü eksikliği nedeniyle yarış boyunca araç değiştirmek zorunda kaldı.