Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te otomobille elektrikli bisikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1\'i Lübnanlı turist, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Siteler Mevkii\'ndeki çift şeritli yolda meydana geldi. 3 tekerlekli elektrikli bisikleti kullanan 22 yaşındaki Özkan Eres, arkada oturan Lübnan vatandaşı 31 yaşındaki Fawzi Reslan ile yaya geçidinden geçerek karşı şeride çıktı. Bu sırada şehir merkezine ilerleyen Metin Eser yönetimindeki 09 LC 930 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Otomobil yol kenarındaki restoranın duvarına çarparak ters döndü. Kaza yerine kısa sürede gelen polis, yolu trafiğe kapatarak çevre güveliği aldı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi götürdü. Özkan Eres\'in dışındaki diğer iki yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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