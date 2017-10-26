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Elektrikli bisikletiyle otomobile çarpınca yaralandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde önüne çıkan otomobile çarpan elektrikli bisikleti kullanan öğrenci yaralandı

26 Ekim 2017 17:12

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde önüne çıkan otomobile çarpan elektrikli bisikleti kullanan öğrenci yaralandı.
Kaza Osmancık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi\'nde meydana geldi. Okul çıkışı yemeğe giden 14 yaşındaki Muhammet Muaz Dölcü yönetimindeki elektrikli bisiklet, 68 yaşındaki Mahir Büyükcanayakın yönetimindeki 06 RFB 74 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen öğrenci Muhammet Muaz Dölcü yaralandı. Yaralı, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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