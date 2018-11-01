Elektrikli bisikletiyle çukura düştü

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık ilçesinde yaşayan İbrahim Tapu (64), göçük oluşan ve tamir çalışmasının yürütüldüğü yoldan elektrikli bisikletiyle geçmek isteyince, su birikintisiyle kaplı çukura düştü. Tapu, olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Aşağı Mahalle Şehit Er Sezai Geçkin Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehit Er Sezai Geçkin Caddesi\'nde içme suyu hattındaki patlamayla birlikte göçük oluştu. İZSU Kınık Şefliği tamir ekibi, sorunu gidermek için çalışma başlattı. Caddenin giriş ve çıkışı ise dubalarla araç trafiğine kapatıldı. Buna rağmen yoldan geçmek isteyen işçi emeklisi, evli ve 3 çocuk babası İbrahim Tapu, kullandığı elektrikli bisikletle, su dolu olan çukura düştü. Tapu, düştüğünü gören çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Tapu, olaydan yara almadan kurtuldu.



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