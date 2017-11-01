Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da elektrikli bisikletlinin çarptığı 70 yaşındaki Osman Yücel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 23 Ekim Pazartesi günü Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Hüzeyfe Kahil yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısında geçmeye çalışan Osman Yücel\'e çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Kahil ile Yücel yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Osman Yücel, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Yücel\'in cenazesi otopsi için morga konuldu.

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