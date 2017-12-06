T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elektrikli bisikleti 25 saniyede çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'de elektrikli bisikleti 25 saniyede çalan Özer Y

06 Aralık 2017 12:40

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'de elektrikli bisikleti 25 saniyede çalan Özer Y. (35)tutuklandı.
Olay, merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği, kent genelinde artan elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, aynı suçlardan çok sayıda sabıkası olan ve 6 ay önce cezaevinden çıkan Özer Y.\'nin kimliğini tespit etti. 7 ayrı olaya karışan şüphelinin bir elektrikli bisikleti 25 saniyede çaldığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAOlayHuzurevleri MahallesiEmniyet Müdürlüğü AsayişAsayişOto Hırsızlık Büro AmirliğiGüvenlikYakalananFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24