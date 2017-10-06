Elektrikli bisiklet devrildi: 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Tavas İlçesi\'nde, üç tekerlekli elektrikli bisiklet yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada 11 yaşındaki Baki Tekiş yaşamını yitirirken, 7 yaşındaki Seyyare Tekiş ile 8 yaşındaki Emirhan Sarıkayış yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Garipköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Baki Tekiş yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet, savrularak yol kenarındaki direğe çarptı. Devrilen elektrikli bisikletin altında kalan Baki Tekiş, Seyyare Tekiş ve Emirhan Sarıkayış yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tavas Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Baki Tekiş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen Seyyare Tekiş ile Sarıkayış\'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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