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Elektriklerin kesildiği, tüpün yasaklandığı Sur'da vatandaşlar çatıda yakılan ateşle yemek yapıyor!

Sur’da sokağa çıkma yasağı 25 gündür devam ediyor

27 Aralık 2015 18:42

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 2 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar devam ediyor. Elektrik kesintilerinin sık sık yaşandığı ilçeye mutfak tüplerinin alınması ‘patlayıcı madde’ özelliği taşımaları dolayısıyla yasaklandı. Sur halkı da günlük ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla gidermeye çalışırken yemeklerini de çatılarda yaktıkları ateşte yapmak zorunda kalıyor.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü Sur’da sokağa çıkma yasağı 25 gündür devam ediyor. Çatışmaların eksilmediği ilçede elektrik kesintileri de hemen her akşam yaşanıyor.

24 bin nüfusluk kentten 22 bin kişi göç ederken geriye kalanlar da yasağın getirdikleriyle yaşamaya çalışıyor. Sokağa çıkmanın yanı sıra ilçeye mutfak tüplerinin alınması da yasaklanmış durumda. Bu nedenle Sur’da yaşayanlar yemeklerini mutfakta değil evlerinin çatılarında yaktıkları odun ateşinde yapıyor. 

 

 

 

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