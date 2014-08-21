Elektrikleri kesilen pamuk çiftçileri soyunarak eylem yaptı

GAP bölgesinde DEDAŞ ile bölge çiftçisi arasındaki gerilim devam ediyor. DEDAŞ, Borcunu ödemediği gerekçesi ile 4 sulama birliğinin elektriğini kesti. Çiftçi ise borçlarını ödedikleri halde elektrik verilmediği gerekçesiyle soyunarak eylem yaptı.

Üretici ve tüketici arasındaki bu anlaşmazlık yüz binlerce dönüm pamuk, mısır, biber arazisinin kurumasına sebep oluyor. Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, birkaç gün içinde elektrikler verilmese çiftçinin zararının milyonlarca lirayı bulacağı belirtiliyor.

‘Beyaz altın’ olarak tabir edilen pamuğun hasat vermeye başlandığı bu günlerde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı bazı köylerde elektrikleri kesildi, yaklaşık 80 köydeki pamuk kozada kurumaya başladı. Toprağa serpilen gübrenin ise sulanmadığı için hâlâ erimediği görülüyor. Cılız kalan mısır başak vermiyor. Biberler ise dalında çürümeye başladı. Bölgede her gün eylem yapan çiftçiler sesini duyuramamaktan yakınıyor. Yol kapatma eylemlerinden sonuç alamayan çiftçi, bu sefer tarlalardaki ürünleri sökerek eyleme devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Bulgu, Yalınlı, Gözdeğmez, Salihler, Demirli ve Bakacak köyü çiftçileri tarlada soyunarak eylem yaptı. Cılız kalan ve kurumaya yüz tutan mısırları pulluklarla sürerek söken çiftçi, kozada kuruyan pamuğu elleri ile söktü. Her çiftçinin zararının yüz bin lirayı geçeceği öngörülüyor.

‘50 yıl geriye döndük’

Günümüz şartlarının 50 yıl öncesini anımsattığını ifade eden çiftçilerden Halil Gergin de çiftçinin perişan olduğunu sözlerine ekledi.

Yaşananları sert bir dille eleştiren Gergin, şu ifadelere yer verdi: “Burada 100 köy var, hepsi felç olmuş. Kaymakama gidiyoruz. Ancak kampın ihaleleri ile uğraşıyor. O kadar zamanımız yok. Pamuk koza tutmuş, mısır felç olmuş. 2 -3 gün sonra elektrik gelse de işimize yaramaz. Bizim suçumuz geçen seçimde Erdoğan’a yüzde 84 oy vermek, onun cezasını çekiyoruz. Mahsulü alamazsak Türkiye’nin 40 yıl öncesine döneceğiz. Allah’tan korkun, böyle devlet mi olur? 15 gündür bu ürün su içmiyorsa su versem ne olur. Dağlara çıkarız, dağlara… Sabrımızı taşırmasınlar.”

Ege’de 20 bin çiftçi borcunu ödeyemiyor

İzmir ve Manisa illerinde toplam 90 bin tarımsal sulama abonesi bulunan Gediz Elektrik’e borcunu ödeyemeyen abone sayısı 20 bini buldu.

Borcunu ödeyemeyen 2 bin 400 çiftçi ise elektriği kesildiği için tarlasını sulayamıyor.

Gediz Elektrik ile DenizBank, üreticilere ödeme avantajı sağlayan iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ’den tarım faaliyeti kapsamında elektrik enerjisi tedarik eden tarım sulaması müşterileri, fatura bedellerini üretici kart ile altı aya varan vadelerle ödeme imkanına sahip olacak.

Elektrik borcu 24 milyon lira

Borcunu ödeyemeyen çiftçilerle ilgili rakamlar veren Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Müdürü Mustafa Demir, 90 bin aboneleri olduğunu, bunlardan yaklaşık 20 bininin elektrik borcunu ödeyemediğini belirterek şunları söyledi: “20 bin abonemizin ödenmemiş fatura adedi 45 bini buldu. Toplam borç miktarı ise 24 milyon liraya ulaştı” dedi. Demir, borcunu ödeyemeyen 20 bin abonenin yaklaşık 2 bin 400’ünün elektriğinin kesildiği bilgisini verdi.