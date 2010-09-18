-ELEKTRİKLE AB'YE BAĞLANDIK ELAZIĞ (A.A) - 18.09.2010 - Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Halil Alış, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) Enerji Sistemi'ne bağlanmasına ilişkin olarak, ''Yani Avrupa'nın her hangi bir santrali şu anda Türkiye'nin bir santrali gibi olacak bizim santralimizde Avrupa'nın santrali gibi çalışacak'' dedi. Türkiye Elektrik Sistemi'nin Avrupa'ya bağlanmak üzere 28 Eylül 2005 yılında hizmet sözleşmesi imzaladığını hatırlatan Alış, bugünden itibaren Türkiye'nin yaptığı çalışmalar neticesinde Bulgaristan ve Yunanistan enerji hatları üzerinde AB Elektrik Sistemine bağlandığını kaydetti. -''ELEKTRİĞİN KALİTESİ YÜKSELECEK'' Türkiye'de üretilen elektrik enerjilerinin AB Elektrik Sistemi'ne bağlanışını Keban Barajı'ndan izleyen Alış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sisteme girişin Türkiye için çok önemli olduğunu kaydetti. Türkiye'nin AB'ye girmeye çalıştığını ancak sürecin halen tamamlanamadığını dile getiren Alış, konuşmasına şöyle devam etti: ''Elektrik anlamında AB'ye bağlanıyoruz. Bundan sonra, bugün bu bağlantılar bittikten sonra Avrupa ile birlikte çalışacağız. Yani Avrupa'nın herhangi bir santrali şu anda Türkiye'nin bir santrali gibi olacak bizim santralimizde Avrupa'nın santrali gibi çalışacaklar. Ne getirecek bu, elektrik kalitemiz yükselecek. Aynı zamanda yedek enerji kapasitemiz fazlalaşacak. Yani bugün çok önemli bir gün.''