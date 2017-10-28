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Elektrikçi, direkte akıma kapılarak öldü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi'nde bir çiftlikte elektrik direğine arızayı gidermek için çıkan 41 yaşındaki  Ayhan Hırçın, akıma kapılarak öldü

28 Ekim 2017 15:53

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi\'nde bir çiftlikte elektrik direğine arızayı gidermek için çıkan 41 yaşındaki  Ayhan Hırçın, akıma kapılarak öldü.
Turgutbey Köyü\'nde, bir çiftlikteki elektrik arızasını gidermeye giden elektrikçi Ayhan Hırçın, akıma kapılarak yere düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ayhan Hırçın\'ın öldüğünü belirledi. Eşinin cesedini gören Miyase Hırçın ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası Ayhan Hırçın\'ın cenazesi, öğleleyin kılınan namazın ardından Lüleburgaz Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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