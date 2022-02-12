Elektrik zammı tiyatroları da vurdu: 'Teker teker yok olacaklar'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aylarca kapalı kalan tiyatroları bu kez elektriğe yapılan yüksek zamlar etkiledi. Faturalarını ödeyemez noktaya gelen tiyatrolar, bunun yanı sıra kira, vergi, çalışan maaşları gibi pek çok ekonomik yükün altında kaldı. Tiyatrolar 1 Temmuz'da kapılarını izleyiciye açmıştı.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'ya konuşan tiyatrocular, tiyatroya yönelik ticari yaklaşımın değişmesi gerektiğini anlatırken, büyüyen ve altından kalkılamaz bir hal alan maliyetlerin tiyatrolar açısından kapanma riskini her an gündemde tuttuğuna işaret etti.

"Özel tiyatrolar teker teker yok olacaklar"

Oyun Atölye'si adlı tiyatroya bu ay 56 bin 577 TL elektrik faturası geldi. Konuya ilişkin olarak tiyatrodan şu açıklama yapıldı:

"Özel tiyatroların sürdürülebilir olması için onlara ticarethane muamelesi yapılmaması, gelir vergisi indirimi, KDV sıfırlama, elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerde indirim sağlanması gerekir. Aksi halde özel tiyatrolar ayakta kalacak gücü bulamayacakları için teker teker yok olacaklardır."

"Gerçekte belirlememiz gereken fiyatların cephesine yaklaşmıyoruz bile"

KOMA Sahne Yönetmeni Ilgın Sönmez elektriğe yapılan zamdan muzdarip olduklarını anlatarak faaliyete başlamadan önce 21 Kasım 2021'de bin 600 TL elektrik faturası geldiğini belirterek ekledi: "Hasar portresi daha da ağırlaşacak. Faaliyet ayı 2021 Aralık'ta 3 bin TL olan fatura, Ocak 2022'de 6 bin küsür olarak gelmeye hazırlanıyor."

Cirolarının, masrafları ve vergileri karşılayamadığını aktaran Sönmez, şöyle konuştu:

"Anlamsız çaresizliklerimizin deliryumu da iki yıldır dev bir kreşendo yaptı. Evet, çift taraflı bir deliryum bu. Seyirci 60 liralık bileti 90 lira yaptığımız için ısrarlı bir sitem içinde, bizse eleştirdiğimiz işletmelere benzer fotoğraflar vermeyi göze alamayarak gerçekte belirlememiz gereken fiyatların cephesine yaklaşmıyoruz bile" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Sönmez, 20-30 liraya seyircinin karşısına çıkan ödenekli sisteme de sitem ederek "anlamak mümkün değil" dedi.

Kamu hizmeti verdiklerini hatırlatan Sönmez, ticarethane muamelesi görmelerini de eleştirerek, "Ortada ticaret yok. Özverili bir kamu hizmeti var, kamu yararına" ifadelerini kullandı.