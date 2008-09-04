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Ekonomi

Elektrik zammı onaylandı

EPDK, TETAŞ’ın yüzde 34’lük zam talebini kabul etti. Böylece hükümet elektriğe sekiz ayda yüzde 65 oranında zam yaptı.

04 Eylül 2008 03:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi'nin (TETAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (TEDAŞ) sattığı elektriğin satış fiyatının 1 Ekim’den itibaren yüzde 34 oranında artırılması için yaptığı başvuruyu kabul etti.

Böylece elektriğin toptan satış fiyatı 10,74 YKr’den 14,39 YKr’ye çıkacak. TETAŞ, zam için elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın fiyatının, dünya petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, yılbaşından bu yana yüzde 50’ye yakın artmasını gerekçe gösterdi.
Tüketicilere yüzde 15 yansımasının beklendiği zam 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Elektriğe bir yılda yüzde 65 oranında zam yapıldı

Tüketiciler 2008 yılında üçüncü kez elektrik zammı ile karşı karşıya kaldı. Yılbaşında yapılan yüzde 10-15 oranındaki zam, tüketiciye yüzde 19-20’ye yakın bir oranda yansımıştı. 1 Temmuz’da yapılan ikinci zamda oran yüzde 21 olmuştu. 1 Ekim’den geçerli olacak üçüncü zam da yüzde 15’e yakın bir artış gerçekleştirdi. Böylece 2008 yılında elektriğe yapılan zam oranı yüzde 65’e ulaştı.

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