Elektrik zammı belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), tüketiciye yansıyacak elektrik tarifelerini açıkladı. Buna göre 1 Ekim 2009 tarihinden geçerli olmak üzere sanayi elektriğinin fiyatı kilovatsaatte (KWH) yüzde 9,85, konut elektriğinin fiyatı yüzde 9,68, ticarethane elektriğinin fiyatı da 9,97 oranında artırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bugünkü toplantısında toptan elektrik fiyatlarına yapılan zammın ardından, nihai tüketiciye yansıyacak perakende elektrik satış tarifelerini görüşerek, karara bağladı.

Buna göre, 1 Ekim'den itibaren sanayi elektriğinin fiyatı kilovatsaatte (KWH) yüzde 9,85, konut elektriğinin fiyatı yüzde 9,68, ticarethanelerin elektriği ise yüzde 9,97 oranında artırıldı.

TETAŞ'a yapılan zam oranları kaçtı?

EPDK'nın 3 Eylül tarihinde TETAŞ'ın toptan elektrik kilovatsaat fiyatının yüzde 21,08 oranında artırılarak, 12,62 kuruştan 15,28 kuruşa çıkarılmasına dönük başvurusunu onaylamasının ardından, 20 elektrik dağıtım şirketi, toptan satış, EÜAŞ'ın üretim maliyeti ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezindeki (PMUM) maliyet artışlarını dikkate alarak yeni tarife tekliflerini hazırladı.

Kurul, bugünkü toplantısında 20 elektrik dağıtım şirketinin perakende elektrik satış tarifelerini görüşerek karara bağladı ve bu kapsamda 1 Ekim'den itibaren nihai tüketiciye yansıyacak tarifeleri belirledi.

Buna göre, 1 Ekim 2009 tarihinden geçerli olmak üzere vergi, fon ve paylar hariç alçak gerilim sanayi elektrik fiyatı yüzde 9,85 oranında artarak, 17,555 kuruştan, 19,284 kuruşa; orta gerilim sanayi elektrik kilovatsaat fiyatı yüzde 10,11 oranında artarak 16,852 kuruştan 18,556 kuruşa, konut elektrik fiyatı da yüzde 9,68 oranında artarak 19,489 kuruştan 21,376 kuruşa çıktı.

Ticarethane elektrik fiyatı da yüzde 9,97 oranında artarak 22,755 kuruştan 25,023 kuruşa yükseldi.

2009'da yapılan tarife düzenlemeleri

Dağıtım şirketlerinin elektrik satış fiyatları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında dörder aylık periyotlar halinde EÜAŞ, portföy üretim grupları, TETAŞ ve PMUM maliyetleri dikkate alınarak belirleniyor.

Buna göre 1 Ocak 2009 tarihinde perakende elektrik tarifelerinde elektriğin kilovat saat ücreti konutlarda yüzde 1,18 oranında artarken, sanayide yüzde 0,45 oranında düşmüştü.

1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere orta gerilim sanayi elektriğinin fiyatında yüzde 1,66, alçak gerilim sanayi elektriğinin fiyatında yüzde 1,62, konutlarda kullanılan elektriğin fiyatında ise yüzde 1,58 oranında indirime gidilmişti.

Kurul, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli tarifelerde ise bir değişiklik yapmamıştı.