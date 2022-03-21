Elektrik yardımına ihtiyacı olan hane sayısı 1,8 milyon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 yılı faaliyet raporuna göre geçen yıl 2 milyona yakın hanenin elektrik ücreti desteğine muhtaç olduğu saptandı.

Elektrik Tüketim Desteği Programı'na kapsamında 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 hane elektrik yardımından faydalanırken, 2020'de 1 milyon 659 bin 448 haneye destek verildi.

2021 yılında ise 1 milyon 801 bin 835 haneye 1.57 milyar TL'lik elektrik yardımında bulunuldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; bakanlık 2022'de 1 milyon 836 bin 495 hanenin, 2023'te ise 1 milyon 944 bin 524 hanenin elektrik yardımından yararlanması gerekeceğini öngörüyor.

2022'de verilecek destek tutarı 2 milyar 442 bin 155 TL olarak belirlenirken 2023'te ise 2 milyar 632 milyon 643 bin TL destek verilmesi planlandı.