Elektrik ve su kesildi; en büyük ikinci kentin valisine suikast düzenlendi; Azerbaycan'da neler oluyor?

Azerbaycan'ın Mingeçevir kentinde yer alan Mingeçevir Elektrik Santrali’nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından santralde çıkan yangın sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinden bir süre sonra ülkenin başkenti Bakü'de de sular kesildi. Metro hatları devre dışı kalırken, bazı ana yollarda trafik durma noktasına geldi. Elektrik kesintisinin ardından artan enerji yükü devlet hastanelerinde jeneratörlerin devre dışı kalmasına neden oldu. Sosyal medyada tepkilerini gösteren Azerbaycanlılar ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söylediler.

Ülkede neler oluyor?

Azerbaycan'ın Mingeçevir şehrinde faaliyet gösteren ülkenin en büyük elektrik şantiyesi ‘Azerbaycan' İES 6-cı enerji bloğunda meydana gelen patlama ve yangın sonucu ülke genelinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Elektrik kesintisine bağlı olarak metro hatları çalışmadı. Metro hatlarını kullanamayan Azerbaycanlılar ülkenin ana yollarında yoğun trafiğe neden oldu.

Devlet hastanelerinin elektrik kesintilerinin ardından devreye soktuğu jeneratörler aşırı yoğunluk sonucu devre dışı kaldı.

Rus elektrik şirketi Inter RAO’nun, acil durumlarda karşılıklı yardım anlaşması kapsamında Azerbaycan’a elektrik sevkiyatına başladığı belirtildi.

Elektriğin ardından su kesintileri

Elektrik kesintisinden bir süre sonra ülkede su kesintisinin de yaşandığı belirtildi. Önceki gece saatlerinde Bakü'den suların kesildiği haberi iletildi.

Yangın

2 Mart'ta Azerbaycan'da bir madde bağımlılığı tedavi merkezinde çıkan yangında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel kaynaklar ölü sayısını 30 olarak olarak aktardı.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hatayi ilçesinde bulunan devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde yangın çıktı.

Açıklamaya göre, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Yerel basındaki haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü aktarıldı.

Suikast

Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence İli Valisi Elmar Veliyev’in silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından açıklamaya göre Gence ilinin valisi Elmar Veliyev akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Yapılan açıklamada ağır yaralanan Veliyev, saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Saldırının failinin daha önce de valiyi tehdit eden Yunus Seferov (35) olduğu belirlendi. Şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken olay yerinde 3 kovan bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov ise Veliyev'in durumunun iyi olduğunu söyledi.